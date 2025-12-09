„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (09.12.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 09.12.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich“

In der Duisburger Eisenbahnsiedlung startete vor sieben Jahren die erste Folge von „Hartz und herzlich“. Der Kioskbesitzer und Duisburger Urgestein Julz erinnert sich zurück an die prägnantesten Momente. Was hat sich in den letzten Jahren verändert? Wie sieht die Siedlung heute aus? Rudi aus dem brandenburgischen Luckenwalde hat mit seiner 86-jährigen Mutter Inge Geld für die Auswanderung nach Tansania angespart. Dort möchte er sich mit seiner Verlobten Nangini eine gemeinsame Zukunft aufbauen. In Pirmasens hat sich der damals 52-jährige Jens durch den harten Alltag mit seinem Leben am Existenzminimum durchgeschlagen. Die Kämpfernatur hielt sich dank den Angeboten der Tafel über Wasser, während der Hartz-IV-Empfänger versuchte, wieder an Arbeit zu kommen. Heute hat der ehemalige LKW-Fahrer und Lagerist einen komplett anderen Weg eingeschlagen und wagt eine Umschulung zum Sozialbetreuer.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Der 46-jährige Carsten ist aufgeregt, denn neben seiner geliebten Freundin Antje kommen auch die Mannheimer Hartz und herzlich – Protagonisten Lothar und Michael zu Besuch nach Rostock. Da sie inzwischen sehr gute Freund geworden sind, möchte Carsten ein perfekter Gastgeber sein. Antje steht ihm mit Rat und Tat zur Seite. Sandra ist mal wieder am Warnemünder Strand auf Schatzsuche. Diesmal hat es die 41-jährige auf Münzen abgesehen und sich mit einem Metalldetektor ausgerüstet. Ob das professionelle Hilfsmittel den gewünschten Erfolg bringt?

22.15 Uhr: „Hartz und herzlich“

Im Mittelpunkt steht diesmal u.a. der 29-jährige Hartz-IV-Empfänger Kevin. Er wurde von seiner Verlobten verlassen und ist wieder zu seiner Mutter gezogen. Kevin ist verzweifelt, weil er seine beiden Kinder nicht mehr so oft sehen kann. Bei einem Grillabend mit seinen Freunden Jasmine und Manuel will er Ablenkung finden. Doch beim Hacken des Feuerholzes passiert ihm ein folgenschwerer Unfall mit der Axt. Auch für die 56-jährige Rentnerin Uli gibt es ein Schockerlebnis: Sie erfährt, dass ihr Bekannter Thomas sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Der 40-Jährige muss mit seiner vierköpfigen Familie in Quarantäne. Uli, die selbst mit gesundheitlichen Einschränkungen leben muss, erledigt für sie den Wocheneinkauf. Derweil hat Thomas mit den Folgen der Erkrankung zu kämpfen. Ebenfalls in Düren lebt die achtfache Oma Elli, die seit zehn Jahren in der Wäscherei eines Altenheims arbeitet. Vor einigen Monaten ist die 59-Jährige an Depressionen erkrankt und seitdem für längere Zeit in einer Reha-Klinik gewesen. Nach ihrer Therapie möchte sie jetzt wieder durchstarten und bemüht sich um eine Wiedereingliederung bei ihrem Arbeitgeber. Denn sie hat ein Ziel: Elli will nie wieder in Hartz IV rutschen.