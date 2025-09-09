„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (09.09.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 09.09.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

An Halloween verwandeln sich die Benz-Baracken in eine leuchtende Gruselsiedlung mit Kürbissen, Totenköpfen und Skeletten. Jannie wiederum plagen gesundheitliche Sorgen, während Petra glücklich über ihre Rückkehr nach Mannheim ist.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Vor Weihnachten gibt es eine tolle Gutschein-Aktion, die sich auch Katrin nicht entgehen lassen will. Jannie wiederum sorgt sich wegen ihrer Gesundheit. Außerdem steht der Todestag von Dagmar an, die 2021 verstarb. Zeit für ein Gedenken.

17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Cindy hat eine neue Wohnung und Ossi hilft ihr bei der Renovierung. Sie möchte ihre Kinder bald wieder bei sich haben und arbeitet daran, ihnen ein gutes Zuhause zu schaffen. Allerdings sind sich die beiden noch nicht in allen Details einig. Jana besucht ihre Mutter und bringt Fotos vom Ausflug in den Botanischen Garten mit. Diese Fotos werden nicht nur im Fotoalbum aufbewahrt, sondern dienen auch einem weiteren Zweck. Brigitte sucht einen neuen Partner und soll ein Bild für ihr zukünftiges Online-Profil auswählen.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Marita ist auf einen Plausch bei Pamela zu Besuch. Pamela geht es nicht so gut. Sie hat starke Zahnschmerzen und würde gerne diese behandeln lassen. Das gestaltet sich für die Witwe finanziell als schwierig, da einiges gemacht werden muss. Brigitte möchte eine neue Beziehung eingehen. Bei der Partnersuche hilft ihr Jana, ein Online-Profil auf einer Dating-Website zu erstellen. Dies gestaltet sich schwieriger als erwartet, da Brigitte genaue Vorstellungen davon hat, wie ihr Partner sein soll.

20.15 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Am 3. März 2025 rast ein PKW in die Fußgängerzone und tötet zwei Menschen. Elf weitere werden teils schwer verletzt. Mannheim befindet sich im Schockzustand. Petra, Tochter Selina, Sohn Pascal und dessen Freundin Lea sind während der Tat in der Innenstadt unterwegs und erinnern sich an die Panik und Unsicherheit. Auch Baracklerin Beate war mit ihrer Tochter Janine in der Nähe, als die Amokfahrt passierte. Die beiden werden den Tag wohl ebenfalls noch lange in schrecklicher Erinnerung behalten.

21.15 Uhr: „Hartz und herzlich“

Micky steht in Magdeburg vor der Räumung seiner Wohnung, da er seinen Bürgergeldantrag nicht verlängert hat. Er muss eine Lösung finden, um nicht auf der Straße zu landen. In Schönebeck leben Franzi und Markus mit ihren sechs Kindern und Onkel René. Doch die Familie steht vor einer massiven Veränderung. Franzis älteste Tochter Lisa möchte mit ihrem Verlobten Leon in eine eigene Wohnung ziehen. Das Verhältnis zwischen dem 22-Jährigen und Familienoberhaupt Franzi ist angespannt und alle sehnen sich nach einer räumlichen Veränderung. Doch der Gesundheitszustand von Onkel René rückt die Umzugspläne in den Hintergrund.