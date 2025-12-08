„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (08.12.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 08.12.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Nana zieht zu ihrer Freundin in die Benz-Baracken, um Geld zu sparen. Deshalb wird ihre bisherige Wohnung in Ludwigshafen geräumt und ein Nachmieter gesucht. Beim Packen helfen ihre Freundin Mel und Halbschwester Taddel, die einige Möbel mitnimmt. Mel und Nana haben unterschiedliche Meinungen über Nanas Schätze, die ebenfalls sortiert werden müssen.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Eva kämpft mit Depressionen und nutzt Musik und das Schreiben von Liedern als Ventil. In ihrem neuesten Song will sie Außenstehenden näherbringen, was in ihr vorgeht, um so auch anderen Betroffenen aus der Seele zu sprechen. Dieses Werk liegt ihr besonders am Herzen. Trotz der Ernsthaftigkeit liebt Eva auch fröhliche Lieder und sucht nach einer Melodie, die zu einem ihrer positiven Texte passt, um einen Ausgleich zu schaffen.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Die Freunde Carsten und Jean lösen endlich ihre Wette ein und stellen sich der Frage: Wer schafft es mit dem Fahrrad schneller von Lütten Klein bis nach Bad Doberan? Der Verlierer muss ein Abendessen beim Mexikaner ausgeben. Wer wird wohl das große Rennen gewinnen – der 46-jährige Hobbybastler Carsten oder der 23-jährige Azubi Jean? Bei der 41-jährigen Sandra steht ein eigenes Haus mit Grundstück schon seit Jahren ganz oben auf der Wunschliste. Nun hat die sechsfache Mutter in Ostfriesland ihre Traumimmobilie gefunden. Doch bekommt die fünfköpfige Familie von der Bank den dafür benötigten Kredit? Und wird ihr Traum, Rostock nach zehn Jahren den Rücken zu kehren, damit endlich wahr werden?