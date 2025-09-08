„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (08.09.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 08.09.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Vor zwei Monaten sind Petra, ihre Tochter Selina und Sohn Pascal sowie dessen Freundin von Mannheim nach Dessau gezogen. Weil es ihnen hier jedoch absolut nicht gefällt, brechen sie nun die Zelte wieder ab und gehen zurück nach Mannheim – mit Hilfe von Freund Lothar. Andere Sorgen hat Dieter: Seine Leber- und Entzündungswerte sind zu hoch. Er muss zum Arzt. Ela wiederum ist happy über ihren neuen Job als Reinigungskraft. Aber reicht das Geld?

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

An Halloween verwandeln sich die Benz-Baracken in eine leuchtende Gruselsiedlung mit Kürbissen, Totenköpfen und Skeletten. Jannie wiederum plagen gesundheitliche Sorgen, während Petra glücklich über ihre Rückkehr nach Mannheim ist.

17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Regina ist niedergeschlagen. Ihre Gesundheit spielt wieder nicht mit. Seit Monaten hat die 71-Jährige Beschwerden, jetzt sind sie schlimmer geworden. Ein Arztbesuch ist dringend nötig. Während Regina leidet, freuen sich Brigitte und ihre Töchter auf Abwechslung. Bald steht ein Treffen mit Manja an. Sie wollen die alte Rostockerin endlich persönlich kennenlernen. Im Dönerladen wollen sie zusammen essen, quatschen und vielleicht sogar anfreunden.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Cindy hat eine neue Wohnung und Ossi hilft ihr bei der Renovierung. Sie möchte ihre Kinder bald wieder bei sich haben und arbeitet daran, ihnen ein gutes Zuhause zu schaffen. Allerdings sind sich die beiden noch nicht in allen Details einig. Jana besucht ihre Mutter und bringt Fotos vom Ausflug in den Botanischen Garten mit. Diese Fotos werden nicht nur im Fotoalbum aufbewahrt, sondern dienen auch einem weiteren Zweck. Brigitte sucht einen neuen Partner und soll ein Bild für ihr zukünftiges Online-Profil auswählen.