„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (05.12.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 05.12.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Pascal hat ein vierwöchiges Praktikum im Garten- und Landschaftsbau absolviert. Obwohl die Arbeit ihm gefiel, ist er erleichtert, dass die körperliche Anstrengung vorbei ist. Nun soll er jedoch das Praktikum um zwei Monate verlängern. Trotz des guten Lohns möchte der 24-Jährige nicht weitermachen, da er Schmerzen im Sprunggelenk hat. Er steht vor der Entscheidung, wie er mit der möglichen Verlängerung umgehen soll.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Dieter hat mit seinem geringen Gewicht zu kämpfen, was ihm und seiner Familie Sorgen bereitet. Der Arzt rät ihm, zuzunehmen, aber bisher sind alle Versuche seiner Frau Carmen gescheitert, sei es durch verschiedene Gerichte oder das Aufschreiben der Kalorien. Nun setzen sie auf Flüssigmahlzeiten in der Hoffnung, dass sie den gewünschten Erfolg bringen. Ob diese Maßnahme zum Ziel führt, bleibt abzuwarten.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Eva leidet unter Depressionen. Ein Weg, damit umzugehen, ist für sie ihre Musik und das Songschreiben. In ihrem neuesten Lied möchte sie Menschen ohne Depressionen näherbringen, was in ihr vorgeht und anderen Betroffenen aus der Seele sprechen. Deshalb ist ihr das neueste Werk ein besonderes Anliegen. Aber auch fröhlichere Lieder liebt Eva sehr und braucht diese auch dringend als Ausgleich. Für einen Text sucht sie deshalb nach einer geeigneten Melodie. Der Männer-Trip von Elvis und Kumpel Torsten geht in die zweite Runde, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn nachdem sie mit einer Nürburgring-Führung angefangen haben, geht es jetzt für die Freunde mit Benzin im Blut weiter zu einem Rennsimulator. Und der darf natürlich aktiv ausprobiert werden. Elvis startet ruhig, dann kommen mehr Effekte und andere Autos dazu. Der Familienvater ist begeistert vom „Fahrgefühl“, und vergisst alles um sich herum, vor allem die Zeit, wie der Besitzer des Simulators beweist. Um bei der Auswanderung nach Iowa nicht mit zu schwerem Gepäck zu reisen, will Jannie wichtige Dokumente mit der Post vorausschicken. Der nachgeschaute Preis für das Paket hat es zwar in sich, aber für die 49-Jährige ist der Postweg die einzige Option für die vielen Papiere. Nachbarin Sandra hilft beim Packen und Aufgeben des großen Kartons, obwohl sie ihre Freundin am liebsten in Mannheim halten würde. Immerhin eine positive Überraschung gibt es dann für Jannie: Der Preis ist deutlich geringer als ursprünglich angenommen.