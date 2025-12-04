„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (04.12.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 04.12.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Petras Wohnung ist seit Pascals Auszug zur reinen Mädels-WG geworden. Dies bringt finanzielle Herausforderungen mit sich, da sie nun als Bürgergeldempfänger zu zweit weniger Geld haben. Das Mutter-Tochter-Duo kauft nur das Nötigste, und Selina achtet darauf, günstige Gerichte zu kochen. Petra sorgt sich, was passieren könnte, wenn größere Ausgaben anstehen. Die finanzielle Lage drückt, doch sie meistern den Alltag zusammen.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Petra und Pascal stehen vor einem Problem, da das Geld für einen bewilligten Badumbau für ihre Tochter Selina in die neue Wohnung investiert wurde. Nun drohen Konsequenzen, und Petra versucht die Situation zu klären, wobei auch ihr Ex-Freund eine Rolle spielt. Die Familie hatte die Angelegenheit fast vergessen, was die Spannung für Petra und Pascal erhöht.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Ursprünglich wollten Nana und Mel sich zusammen eine neue Wohnung suchen. Um Geld zu sparen, zieht Nana jetzt aber doch zu ihrer Freundin in die Benz-Baracken. Deshalb wird Nanas bisherige Single-Wohnung in Ludwigshafen langsam ausgeräumt und ein Nachmieter gesucht. Beim Zusammenpacken hilft neben Mel auch Halbschwester Taddel, die einige Möbel übernehmen wird. Zum Glück, denn das Paar hat unterschiedliche Ansichten zu Nanas gesammelten Schätzen. Elvis und Torsten starten ihren Männer-Kurzurlaub. Und der hat es in sich, denn ihr Trip startet nach zweistündiger Fahrt am Nürburgring. Dort erfahren die Autonarren Spannendes rund um die Geschichte der Rennstrecke und dürfen in einem echten Boliden probesitzen. Auch die Schaltzentrale können die Männer von innen bewundern, weil gerade kein Rennen stattfindet, um am Ende sogar noch das Siegertreppchen zu besteigen. Nachdem Jerrick die Arbeitssuche als Fahrzeuglackierer nur halbherzig angegangen ist, kam er zu dem Schluss, dass eine andere berufliche Richtung ihn weit mehr interessieren würde, nämlich der Bereich Pflege. Und eigentlich wollte er da in Kürze ein Praktikum antreten, auf das er sich ursprünglich sehr gefreut hat. Allerdings kamen ihm doch mehr und mehr Zweifel, da er die angedachten zwei Wochen mit psychisch erkrankten Menschen umgehen sollte. Das ist ihm momentan einfach zu viel und er hat das Praktikum abgesagt.