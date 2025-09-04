„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (04.09.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 04.09.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Florian kümmert sich im gelben Reihenhaus um die Umgestaltung des Wohnzimmers, damit seine Kinder mehr Platz haben. Unterdessen weiß Pascal nicht, wie er seine Schulden abbezahlen soll. Und auch bei Carmen herrscht Ebbe im Portemonnaie.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Elvis muss aufgrund seiner Rückenbeschwerden in die Röhre: Ein MRT soll die Ursache für die Schmerzen klären. Derweil hat Petra die Nase voll von Dessau und Florian bringen die Herausforderungen als Alleinerziehender an seine Grenzen.

17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Brigitte und ihre Töchter haben vor kurzem Freundin Jana vor ihrer Online-Bekanntschaft gewarnt. Sie hatten herausgefunden, dass es sich dabei um einen Betrüger handelt. Nun will Nicole sicher gehen, dass Jana nicht weiter ausgenutzt wird. Pamelas Waschmaschine ist kaputtgegangen. Da ihr Budget knapp ist, hofft sie mit Freundin Maritta im An- und Verkauf ein günstiges Gerät zu ergattern. Wird die Bürgergeldempfängerin fündig? Und wie wollen die beiden Frauen das Gerät in den 2. Stock bugsieren?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Liam und Bea wollen gemeinsam abnehmen. Einige Kilos haben sie schon geschafft zu verlieren. Dabei wird viel auf die Ernährung geachtet. Und auch sonst müssen noch die ein oder andere Hürde in der Beziehung überwunden werden. Der Weg ist noch lange nicht zu Ende. Carsten hat kürzlich seinen Job in der Fahrradwerkstatt verloren und muss nun mit seinem Geld haushalten. Ein neuer Job ist jedoch in Aussicht. Wird der vierfache Vater bald wieder eine neue Arbeitsstelle antreten?