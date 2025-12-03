„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (03.12.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 03.12.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich“

Wenige Tage nach der Geburt können Angelina und Tochter Elena die Klinik verlassen. Angelina muss sich aber noch in der neuen Rolle als Mama zurechtfinden. Das Jugendamt hat die 16-Jährige derweil im Blick und es steht im Raum, dass Angelina in eine Mutter-Kind-Einrichtung muss. Beim 59-jährigen Chris gibt es keine guten Nachrichten. Er ist im Krankenaus. Die Diagnose: Herzinfarkt. Die Ärzte erwarten, dass der Hartz-IV-Empfänger das Rauchen aufgibt. Doch das fällt Chris nicht leicht. Der 24-jährige Tobi hat sich dazu entschieden, den Anfahrtsweg von zwei Stunden zu seiner neuen Arbeit nicht auf sich zu nehmen. Um rechtzeitig Geld vom Staat zu bekommen, fragt er nach Hilfe bei Tante Conny. Sie kennt sich aus, schließlich ist sie bereits seit 22 Jahren auf staatliche Hilfe angewiesen.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Für Dieter ist immer wieder sein geringes Gewicht Grund zur Sorge. Auch der Arzt rät ihm dringend zuzunehmen, allerdings fällt dem Familienvater das alles andere als leicht. Ehefrau Carmen hat schon viele Gerichte ausprobiert, um ihrem Mann etwas Speck anzufüttern. Auch das Aufschreiben aller Kalorien wurde versucht. Bisher ohne Erfolg. Jetzt sollen Flüssigmahlzeiten erreichen, was die Kochkünste und sonstige Bemühungen der 55-Jährigen bisher nicht geschafft haben. Die Waage wird zeigen, ob das klappt. Seit ihrer Rückkehr aus Dessau fühlt sich Petra in der aktuellen Wohnung in Mannheim eigentlich nicht wohl. Der Auszug von Sohn Pascal ist jetzt ein weiterer Grund, eine neue Bleibe zu suchen. Und siehe da, die 55-Jährige, Tochter Selina und Petras Freund Jörg haben ein Haus in Aussicht. Alles sieht gut aus – bis die Vermieterin es sich überraschend doch anders überlegt. Das will Jörg allerdings nicht einfach hinnehmen und hofft, die Vermieterin noch umstimmen zu können. Elvis plant einen Kurzurlaub. Allerdings ohne seine Liebsten, dafür mit Kumpel Torsten. Um Erlaubnis bittet der Familienvater seine Frau Katrin aber nicht. Für die achtfache Mutter ist das ohnehin eine gute Lösung, da sie am liebsten zuhause bei den Kindern, den Katzen und dem Hund ist. Elvis würde allerdings gern mit Katrin zusammen wegfahren, ans Meer. Das Thema provoziert jedoch einen heftigen Streit zwischen den Eheleuten.