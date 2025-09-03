„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (03.09.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 03.09.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Martin hatte einen Autounfall: Er selbst ist mit dem Schrecken davongekommen, aber seinen BMW hat es schlimm erwischt. Derweil überlegt Florian nach Auswegen aus der Finanzmisere, während Petra in Dessau ganz und gar nicht happy ist.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Florian kümmert sich im gelben Reihenhaus um die Umgestaltung des Wohnzimmers, damit seine Kinder mehr Platz haben. Unterdessen weiß Pascal nicht, wie er seine Schulden abbezahlen soll. Und auch bei Carmen herrscht Ebbe im Portemonnaie.

17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Im Blockmacherring herrscht Umzugsstress. Für zwei Tage hat die Familie um Sandra einen siebeneinhalb Tonner angemietet. In 20 Stunden muss der Wagen allerdings zurück zur Anmietstation. Für einen weiteren Tag reicht das Budget nicht aus. Eine Fuhre ist schon in Ostfriesland gemeinsam mit Tochter Svenja. Aber die 102 Quadratmeterwohnung ist noch vollgestopft. Kaum Helfer und zu wenig Zeit sorgen für schlechte Stimmung. Auch Sandras älteste Tochter Cindy und ihr Verlobter Ossi kommen vorbei, um die Lage zu inspizieren. Wird Sandra noch rechtzeitig alles eingepackt bekommen?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Brigitte und ihre Töchter haben vor kurzem Freundin Jana vor ihrer Online-Bekanntschaft gewarnt. Sie hatten herausgefunden, dass es sich dabei um einen Betrüger handelt. Nun will Nicole sicher gehen, dass Jana nicht weiter ausgenutzt wird. Pamelas Waschmaschine ist kaputtgegangen. Da ihr Budget knapp ist, hofft sie mit Freundin Maritta im An- und Verkauf ein günstiges Gerät zu ergattern. Wird die Bürgergeldempfängerin fündig? Und wie wollen die beiden Frauen das Gerät in den 2. Stock bugsieren?