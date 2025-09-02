„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (02.09.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 02.09.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Jannie ist stolz auf sich: Die 48-Jährige hat es geschafft, einen Job in einem Brauhaus an Land zu ziehen. Ela wiederum kann bei einer neuen Reinigungsfirma anfangen, während für Elvis‘ Sohn Martin ein automobiler Traum wahr wird.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Martin hatte einen Autounfall: Er selbst ist mit dem Schrecken davongekommen, aber seinen BMW hat es schlimm erwischt. Derweil überlegt Florian nach Auswegen aus der Finanzmisere, während Petra in Dessau ganz und gar nicht happy ist.

17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Der große Tag ist endlich gekommen: Sandra und ihre fünfköpfige Familie ziehen endlich aus ihrer Wohnung im Blockmacherring, in ihr eigenes Häuschen nach Ostfriesland. Doch das Chaos ist vorprogrammiert. Viele Sachen sind noch nicht in den Umzugskisten und Sandra verliert langsam aber sicher den Überblick. Derweil hängt Papa Tino die Zeit im Nacken, weil er noch den vollen Umzugs-LKW zum neuen Zuhause fahren muss. Außerdem haben sie den LKW nur für 48 Stunden gemietet. Zu allem Überfluss haben auch noch viele Helfer in letzter Sekunde abgesagt. Die Nerven bei dem Ehepaar liegen blank!

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Im Blockmacherring herrscht Umzugsstress. Für zwei Tage hat die Familie um Sandra einen siebeneinhalb Tonner angemietet. In 20 Stunden muss der Wagen allerdings zurück zur Anmietstation. Für einen weiteren Tag reicht das Budget nicht aus. Eine Fuhre ist schon in Ostfriesland gemeinsam mit Tochter Svenja. Aber die 102 Quadratmeterwohnung ist noch vollgestopft. Kaum Helfer und zu wenig Zeit sorgen für schlechte Stimmung. Auch Sandras älteste Tochter Cindy und ihr Verlobter Ossi kommen vorbei, um die Lage zu inspizieren. Wird Sandra noch rechtzeitig alles eingepackt bekommen?