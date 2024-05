Hartz und herzlich: Der Umzug stürzt Petra in eine finanzielle Krise!

Bei „Hartz und herzlich“ stehen große Veränderungen an: Petra will mit ihren Kindern nach Dessau ziehen. Doch der Umzug wird teuer und stürzt Petra in eine finanzielle Krise.

Bei Petra und ihren Kindern Selina und Pascal steht der ersehnte Umzug nach Dessau an. Alles ist bereits gepackt, doch das Trio hat seine jetzige Wohnung noch nicht gekündigt. Die gesetzliche Kündigungsfrist beträgt drei Monate. Sollte die Wohnungsbaugesellschaft auf diese Frist bestehen, müsste Petra die Miete für die Wohnung am Rande der Baracken aus eigener Tasche zahlen. Das Amt übernimmt nämlich nur die Miete für die neue Bleibe in Dessau. Doch woher soll die Bürgergeldempfängerin das Geld nehmen?

Finanzielle Krise durch den Umzug

Die Planung ist bereits abgeschlossen, aber damit die Familie in Sachsen-Anhalt durchstarten kann, muss Petra noch einen Gang zum Amt erledigen. Sie und Pascal haben sich zwar Anfang des Jahres als TikToker selbstständig gemacht, aber trotzdem ist das Mutter-Sohn-Gespann noch auf finanzielle Hilfe angewiesen und muss rechtzeitig in Dessau gemeldet sein. Die Familie freut sich auf den anstehenden Umzug, dieser geht allerdings schon jetzt ins Geld. Da die aktuelle Wohnung jedoch immer wieder von Schimmel befallen ist, ist Petra bereit, hohe Kosten in Kauf zu nehmen.

Mit dem Umzug nach Dessau wollen sich Petra sowie ihre Kinder Selina und Pascal ein neues Leben aufbauen – und das, obwohl Pascal zuletzt einiges umkrempeln wollte. Nachdem er sich wegen eines Betrugsdelikts vor Gericht verantworten musste, hat er einen Job in einer Zeitarbeitsfirma bekommen. Doch nun muss er sein altes Leben hinter sich lassen und sucht einen neuen Job.

Darum ziehen Petra und ihre Kinder wirklich nach Dessau

Petra hat kürzlich auch den Grund für den Umzug nach Dessau verraten. „Wir wollen in Dessau einfach neu anfangen, starten“, sagte sie bereits vor einigen Monaten in einem Facebook-Clip. Und dann wurde auch der genaue Grund enthüllt: Nach drei Monaten Fernbeziehung wollte Petra mit ihrem neuen Freund Andy zusammenleben. Leicht gefallen ist ihr der Abschied von Mannheim nicht – schließlich befinde sich dort auch das Grab ihres Verlobten Heiko. Eigentlich wollte Petra keinen neuen Mann – doch dann kam Andy in ihr Leben, welcher ihr einen „neuen Lebensmut wiedergegeben“ gegeben habe. Selina freut sich für ihre Mama: „Wenn die Mama glücklich ist, bin ich auch glücklich.“

Der Neuanfang verlief jedoch nicht nach Plan. Denn in Dessau wird die Familie angefeindet, wie Pascal offenbarte. „Egal wo wir hingehen, bekommen wir Stress. Die Leute feinden uns an. Das ist hier viel extremer als in Mannheim. Die Leute belästigen uns, egal wo wir hingehen“, erzählte der Sohn damals im Gespräch mit dem Portal Mannheim24. „Ab nächstes Jahr mache ich nicht mehr mit. Ich kann es psychisch nicht mehr“, erklärte Pascal im vergangenen Jahr.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 17:05 Uhr.