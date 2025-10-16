„Hartz und herzlich“: „Das ist Gift“ – Bürgergeld-Empfängerin Nicole schläft an Schimmel-Wand

Brigitte aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ kämpft erneut mit Schimmel an den Wänden im Zimmer ihrer Tochter Nicole, nachdem sie aus der alten Wohnung genau deshalb geflüchtet waren. Wie werden sie mit diesem erneuten Problem umgehen?

Die meisten Bürgergeld-Empfänger müssen mit wenig Geld auskommen und meist fehlt es am Nötigsten. So auch bei Brigitte und Nicole aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz und herzlich“. Ihre Wohnung ist in einem katastrophalen Zustand und müssen an einer Schimmel-Wand schlafen.

„Ich habe keine Lust, irgendwann tot im Bett zu liegen“

„Das ist Gift! […] Ich habe keine Lust, irgendwann tot im Bett zu liegen“, beschreibt Brigitte ihren Ärger über die schwarzen Wände im Zimmer ihrer Tochter Nicole. Aus ihrer alten Wohnung sind sie wegen eines Schimmelproblems geflüchtet, in der neuen Wohnung geht das Spiel von vorne los. Wie wird das Damen-Team damit umgehen?

Brigitte und Nicole sind bereits aus ihrer alten Wohnung geflohen, da sie dort mit massivem Schimmelbefall zu kämpfen hatten. Nun haben sie im Blockmacherring in Rostock ein ähnliches Problem. Dieses zu beseitigen, kostet jedoch Geld – und das ist bei den Bürgergeld-Empfängern nicht vorhanden.

Schimmel-Wand befindet sich direkt neben dem Bett

Schwester Jana kam zum Putzen und berichtet vor laufenden Kameras von den katastrophalen Zuständen. „Die Außenwände sind nicht dicht“, sagt sie. Das betreffe vor allem das Zimmer von Nicole. Das größte Problem: Der Schimmelbefall befindet sich direkt neben dem Bett.

Brigitte leidet extrem unter dem Schimmel-Problem. Denn die Mutter von Nicole leidet an Asthma. „Du hustest schon schlimmer als ich und ich huste schon schlimm!“, sagt sie. Auch Jana kann nicht nachvollziehen, dass Nicole lieber an der Schimmel-Wand schläft, anstatt etwas dagegen zu unternehmen. Doch das Problem in naher Zukunft zu lösen, scheint wohl unwahrscheinlich – und somit wird der Schimmel in der Wohnung weiter bleiben.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.