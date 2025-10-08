„Hartz und herzlich“: Bürgergeld-Empfängerin Pamela plant Urlaub – Doch sie kriegt nur 86 Euro vom Jobcenter

Pamela aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ befindet sich in einer schwierigen finanziellen Situation. Denn die Bürgergeld-Empfängerin erhält nur 86 Euro vom Jobcenter – das hält sie jedoch nicht davon ab, einen Urlaub zu planen.

Bei „Hartz und herzlich“ geht es um Menschen, welche am Existenzminimum leben. Auch Pamela hat kaum finanzielle Mittel zur Verfügung. Denn die Bürgergeld-Empfängerin erhält nur noch 86 Euro vom Jobcenter. Der Grund? Ihre Witwenrente wird auf das Bürgergeld angerechnet.

„86 Euro, damit komme ich nicht weit“

Aus dem Grund liegt Pamela schon länger mit dem Jobcenter im Clinch. „86 Euro, damit komme ich nicht weit“, so die Protagonistin. Pamela fügt hinzu: „Die anderen kriegen tausende von Euros … 900 Euro. Ja, mit 900 Euro würde ich auch hier zurechtkommen. Aber habe ich noch nicht mal“, erklärte sie bei „Hartz und herzlich“.

Mit 86 Euro könne man laut Pamela gar nichts anfangen – und dennoch plant die Bürgergeld-Empfängerin einen Urlaub. Freundin Marita berichtet ihr, dass sie in der vergangenen Woche ihren Reisepass beantragt habe. Diesen gibt es jedoch nicht umsonst – stolze 75 Euro werden dafür fällig. Pamela kann das gar nicht glauben: „Oh Gott, das ist aber teuer, so ein Reisepass.“

Dennoch schmiedet Pamela sofort Urlaubspläne. „Wir beide können ja auch mal mit Tutti [Damit meint sie ihren Hund, Anm. d. R.] zusammen irgendwo hinfahren“, sagt die Bürgergeld-Empfängerin zu ihrer Freundin. Marita erwidert, dass dies jedoch auch eine Geldfrage wäre.

Pamela berichtet über ihren Traumurlaub: „Zigaretten kaufen, Butter kaufen“

Das Reiseziel haben die beiden schnell gefunden – und zwar Dänemark. Dafür bräuchte man jedoch nicht mal einen Reisepass, denn schließlich gehört das Land zu EU. „So eine Schifffahrt möchte ich mal machen – so eine Butterfahrt. Zigaretten kaufen, Butter kaufen“, träumt Pamela von ihrem Traumurlaub.

Mit 86 Euro vom Jobcenter ist das jedoch kaum für Pamela realisierbar. Und auch, wenn Marita etwas mehr Geld zur Verfügung hat, wäre ein Urlaub aus finanzieller Sicht kaum drin: „Ich zahle 532 Euro Miete und kriege gerade mal 155 Euro Wohngeld. Das kannst du drehen und wenden, wie du möchtest.“

