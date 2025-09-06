„Hartz und herzlich“: Bürgergeld-Empfängerin Pamela nach Jobcenter-Termin sauer – „Das gebe ich meiner Anwältin!“

Stress mit den Behörden kommt bei Protagonisten aus „Hartz und herzlich“ immer wieder vor. Bei Pamela spitzt sich die Situation komplett zu: Die Bürgergeld-Empfängerin will nun sogar ihre Anwältin einschalten.

Geldprobleme haben die meisten Protagonisten aus „Hartz und herzlich“. Denn sie leben in sozialen Brennpunkten und beziehen Geld vom Staat. Auch Pamela kämpft schon länger mit finanziellen Problemen. Ihrer Meinung erhält sie zu wenig Geld vom Jobcenter, welches ihr eigentlich zustehen soll.

Ihre Witwenrente wird auf das Bürgergeld angerechnet. Nun verlangt sie Gerechtigkeit vom Jobcenter. Aufgrund der Anrechnungen bleibe von den Leistungen kaum was übrig. „Das dürfen die gar nicht!“, so die 58-Jährige wütend. Um das zu klären, macht sich Pamela in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ auf dem Weg zum Jobcenter.

„Ich bekomme 86 Euro, mehr nicht“

Der Termin läuft für Pamela jedoch alles andere als positiv. „Ist Scheiße abgelaufen. Die rechnen mir die Witwenrente voll an, was sie nicht dürfen. Ich bekomme 86 Euro, mehr nicht“, beschwert sich die Bürgergeld-Empfängerin.

Gegen die Behörde will Pamela nun rechtliche Schritte einleiten. „Das gebe ich meiner Anwältin! […] Ich werde ihr sagen, dass die meine Witwenrente voll anrechnen und ich nur 86 Euro bekomme. Was meinst du, wie schnell die dann hier ist – das kannste aber glauben“, glaubt Pamela.

Zum Monatsende stand Pamela ohne Geld da. „Damit komme ich diesen Monat auf jeden Fall nicht zurecht. Ich hab noch ausstehende Rechnungen, die ich bezahlen muss und wenn ich das alles mache, hab ich kein Geld mehr“, so die Bürgergeld-Empfängerin.

Es gibt aber auch positive Neuigkeiten: Pamela hat jemanden im Internet kennengelernt – die Online-Bekanntschaft lädt sie zu sich ein. Doch auch dabei spielen die Finanzen eine entscheidende Rolle. Denn für einen Einkauf reicht das Budget nicht mehr – muss ihr Besuch möglicherweise verhungern? Immerhin hat Pamela eine Wohnung – das war lange keine Selbstverständlichkeit. Denn die Protagonistin war obdachlos und lebte lange Zeit auf der Straße.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.