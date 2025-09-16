„Hartz und herzlich“: Bürgergeld-Empfängerin Leann hat VIP-Ticket für Tokio Hotel – woher kommt das Geld?

Für Leann aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ geht ein Traum in Erfüllung. Die Bürgergeld-Empfängerin hat ein VIP-Ticket für Tokio Hotel ergattert – aber woher hat sie eigentlich das Geld?

In der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ haben die meisten Protagonisten meist wenig Geld, da sie Leistungen vom Staat beziehen. Der Alltag gestaltet sich daher oft schwierig und ist mit Problemen verbunden. Aber in der Sendung werden auch die schönen Momente gezeigt – so geht für Leann ein Traum in Erfüllung. Denn sie hat ein VIP-Ticket für Tokio Hotel – aber wer hat das eigentlich bezahlt?

Für das bevorstehende Konzert ihrer Lieblingsband Tokio Hotel hat Leann ein VIP-Ticket von ihrer Patentante bekommen. Die Vorfreude ist groß und deshalb hat die 20-Jährige für das bevorstehende Ereignis keine Kosten und Mühen gescheut. Nicht nur ein Plakat hat sie liebevoll gebastelt, auch ein neues T-Shirt der Truppe um die Kaulitz-Brüder hat sie sich gegönnt. Zusammen mit Mama Jannie bespricht sie den Rest ihres Stylings und erzählt von einer besonderen Tattoo-Idee.

„Das VIP-Ticket hat mir meine Patentante bezahlt, als Weihnachtsgeschenk. Ich dachte, da ist schon das Konzert mit drin, was nicht der Fall war. Deswegen hat mein Vater dann überteuert – weil es eigentlich schon ausverkauft war – das Konzertticket gekauft“, sagt Leann bei „Hartz und herzlich“. Hätte ihr Vater nicht das Konzert bezahlt, hätte Leann ein Problem gehabt: „Dann hätte ich zum Konzert wieder rausgehen müssen.“

Für Leann war es ein tolles Erlebnis. „Das ist noch mal was anderes. Du darfst die sehen, direkt vor deiner Nase, du darfst mit denen ein Bild machen, die umarmen“, freut sie sich. Leann kommt noch auf eine Idee: Sie will sich die Unterschriften der Bandmitglieder auf ihren Arm geben lassen und diese dann als Tattoo stechen lassen. „Dann nimm aber gleich Frischhaltefolie mit“, sagt Mutter Jannie.

Leann über Heidi Klum: „Die hat mir meinen Tom Kaulitz ausgespannt!“

Auf die Frage des Kamerateams, ob sie Bill und Tom Kaulitz toller findet, antwortet die Bürgergeld-Empfängerin: „Ich mag beide. Es sind Zwillinge, ich mag sie beide, beide sind toll.“ Nur eine mag sie nicht – und zwar Heidi Klum. „Seit sie mit Tom zusammen ist. Die hat mir meinen Tom Kaulitz ausgespannt!“, so Leann.

Bill und Tom Kaulitz waren bereits am 6. März in der Frankfurter Jahrhunderthalle. Die Folgen von „Hartz und herzlich“ werden jedoch weit im Voraus gedreht – die Episode dazu lief erst jetzt im Fernsehen.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr sowie dienstags um 20.15 Uhr.