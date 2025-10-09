„Hartz und herzlich“: Bürgergeld-Empfängerin Jasmin von Arbeit genervt – „Muss mich entspannen“

Jasmin aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ ist im Umzugsstress. Davon braucht die Bürgergeld-Empfängerin erstmal eine Auszeit und muss sich entspannen.

In „Hartz und herzlich“ werden Proagonisten begleitet, welche am Existenzminimum leben. Dazu zählen auch Jasmin und Maik. Das Bürgergeld-Paar hat derzeit turbulente Zeiten: Die beiden müssen mit ihren Kindern aus der Wohnung in eine Eltern-Kind-Einrichtung ziehen. Die Miete wird dann nicht mehr vom Jobcenter übernommen.

Jasmin und Maik müssen ihre Möbel losbekommen und versuchen, diese an Bekannte oder Freunde weiterzugeben. Ein Regal geht an Maiks Mutter Bärbel: „Ich brauche ein Größeres davon, das Kleine hier ist ein bisschen unpassend“, sagt die Bürgergeld-Empfängerin bei „Hartz und herzlich“.

Jasmin trägt ein Regal und sagt danach: „Ich muss mich entspannen“

Jasmin bringt das Regal ihrer Stiefmutter persönlich vorbei: „Ich brauche diese Zeit alleine. 24 Stunden am Tag in der Wohnung sitzen oder auf dem WG-Gelände ist auch blöd. Und ich muss mich entspannen, bevor ist heute Abend einen kleinen Umzug habe.“ Maik macht sich unterdessen in der Wohnung weiter nützlich. Denn diese muss das Paar innerhalb von wenigen Wochen verlassen.

Der Umzug in eine Mutter-Kind-Einrichtung ist keine freiwillige Entscheidung von Jasmin und Maik. Denn diese wurde vom Jugendamt getroffen. Die Behörde ist der Auffassung, dass das Paar mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert ist.

Neben Lennox hat Jasmin vor wenigen Monaten ihr zweites Kind bekommen. Die Schwangerschaft hat die Bürgergeld-Empfängerin lange geheim gehalten. Denn rund ein Jahr davor erlitt die Protagonistin eine Totgeburt. Erst in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ wurde bekannt, dass Jasmin schwanger ist – zu dem Zeitpunkt befand sie sich im sechsten Monat. Bereits in der Vergangenheit hatte das Jugendamt immer wieder Bedenken, ob Jasmin und Maik emotional und stabil genug sind, um für ihre Kinder zu sorgen.

