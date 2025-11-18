Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    „Hartz und herzlich“: Bürgergeld-Empfängerin Janine gönnt sich Luxus-Limousine trotz Geldnot

    gepostet am

    Janine aus "Hartz und herzlich"
    RTLZWEI

    Janine aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ hat mit Geldproblemen zu kämpfen. Dennoch gönnt sich die Bürgergeld-Empfängerin eine Limousine und veranstaltet ein Fantreffen. 

    Bei „Hartz und herzlich“ geht es um Menschen, welche am Existenzminimum leben und meist Bürgergeld beziehen. Auch bei Janine sind die finanziellen Mittel extrem knapp. Dennoch hat sie große Pläne und organisiert ein Fantreffen – dafür gönnt sie sich sogar eine luxuriöse Limousine.

    Für Janine steht ein wichtiger beruflicher Termin an: Ein Meet and Greet für ihre Fans in einem Club. Da das Event in Bayern stattfindet, muss sich die alleinerziehende Zwillingsmutter für zwei Tage von ihren Kindern trennen. Auch wenn der Abschied schwerfällt, freut sich Janine auf den Abend. Und der hat es in sich.

    Janine aus "Hartz und herzlich"
    "Hartz und herzlich": Janine vergisst Antrag beim Jobcenter - danach kommt das böse Erwachen

    Die 29-Jährige gibt Autogramme und erfüllt Fotowünsche, feiert aber auch selbst ordentlich mit und bewirbt dabei neben dem Club auch noch die Grillz, die ihr Kumpel, der ihr den Auftrag überhaupt beschert hat, anfertigt.

    Das Fantreffen findet in Bayern statt – dafür benötigt Janine ein aufwendiges Styling, ein Hotelzimmer und auch eine Luxus-Limousine darf dabei nicht fehlen. Die Bürgergeld-Empfängerin bietet Fans die Möglichkeit, sie hautnah kennenzulernen und genießt dabei das Rampenlicht in vollen Zügen.

    Janine lässt sich mit Luxus-Limousine zum Fantreffen kutschieren

    „Die Limo steht schon unten, die muss jetzt warten“, meint Janine. Denn das Styling benötigt mehr Zeit als zunächst geplant. Mit dem BMW lässt sie sich dann zum Fantreffen kutschieren. Dafür hat sie einen Fahrdienst beauftragt – wie sie diesen bezahlen konnte, bleibt jedoch ein Geheimnis. Denn schließlich kann man mit dem Bürgergeld-Satz eigentlich keine hohen finanziellen Sprünge wagen. In der Folge wurde ebenfalls nicht verraten, wie viel das Hotelzimmer gekostet hat. Auch für die Anreise und die Location sind höhere Kosten entstanden.

    Eigentlich wollte Janine kurz zuvor ihren Kindern einen Traum erfüllen und ein Fahrrad finanzieren – diese Pläne hat die Bürgergeld-Empfängerin wieder über Bord geworfen. Denn das Fantreffen war ihr wohl wichtiger.

    RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023