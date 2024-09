„Hartz und herzlich“: Bürgergeld-Empfängerin Beate sorgt mit Aussage für Unmut bei den Zuschauern

Bei „Hartz und herzlich“ werden Menschen begleitet, die mit wenig Geld auskommen müssen und soziale Leistungen beziehen. Protagonistin Beate erhält Bürgergeld und sorgt mit einer Aussage bei den Zuschauern für Unmut.

Das Geld ist bei den meisten Bewohnern in den Benz-Baracken in Mannheim extrem knapp. In der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ zeigen die Protagonisten, wie sie ihren Alltag mit nur wenig finanziellen Mitteln bestreiten – dazu zählt auch Beate. Neben der TV-Doku gibt es auch bei Instagram viel Content. In einem Teaser zu den neuen Folgen muss Beate für eine Aussage nun viel Kritik einstecken.

Bürgergeld-Empfängerin Beate gibt 150 Euro für Weihnachtsdeko aus

In den aktuellen Folgen von „Hartz und herzlich“ freuen sich die Protagonisten auf das Weihnachtsfest. Beste besucht ihre Freundin Ela, welche die Wohnung festlich dekoriert hat. Auch Beate legt großen Wert darauf, dass ihre Wohnung zum Fest festlich geschmückt ist. Obwohl das Geld eigentlich knapp ist, greift Beate dafür tief in die Tasche. „Ich glaube, ich habe 150 Euro für Weihnachtsdeko ausgegeben. Finde ich jetzt nicht überteuert“, erzählt die Protagonistin in dem Instagram-Beitrag.

Zuschauer äußern Kritik: „Da fehlen mir die Worte“

In den Kommentaren zeigen sich zahlreiche Zuschauer fassungslos und fragen sich: Wie kann man von Bürgergeld insgesamt 150 Euro für Weihnachtsdeko ausgeben? „Für das Normale reicht es bei der nie und da wird gejammert, aber 150 Euro für Deko ausgeben. Da fehlen mir die Worte“, schreibt ein User in den Kommentaren. „Hilfe, ich finde es teuer. Ich gehe arbeiten, aber so viel gebe ich nicht aus“, meint ein anderer Follower.

„Na klar, ist nicht teuer. Da kann man sehen, das Hartz 4 viel zu hoch ist, wenn man sich noch so ein Kram kaufen kann“, heißt es in einem weiteren Kommentar. „Einmal jammern sie rum, dass das Geld vorn und hinten nicht reich, aber 150 Euro für Deko ist ok?“, fragt ein anderer. Einige verteidigen aber auch Beate: „Man weiß ja nicht ob sie sich das Geld zusammen gespart hat. Deswegen jemanden zu verurteilen ist nicht okay.“

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ zeigt RTLZWEI täglich um 18:05 Uhr.