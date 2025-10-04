Connect with us

    „Hartz und herzlich“: Bürgergeld-Empfängerin Bärbel verliert neuen Job – Der Grund sind die Arbeitszeiten

    Bärbel aus "Hartz und herzlich"
    Bärbel aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ hat einen neuen Job. Doch nach wenigen Tagen flattert die Kündigung schon wieder ins Haus. Denn die Bürgergeld-Empfängerin ist mit den Arbeitszeiten unzufrieden.

    In Sendungen wie „Hartz und herzlich“ oder „Armes Deutschland“ werden Protagonisten von einem Kamerateam begleitet. Die meisten sind Bürgergeld-Empfänger und haben keinen Job. Immerhin hatte Bärbel eine neue Stelle angenommen – doch nun verliert sie den Job schon wieder.

    Seit wenigen Wochen arbeitet Bärbel in einer Zeitarbeitsfirma und wird immer wieder unterschiedlich eingesetzt. Das passt der 64-Jährigen so gar nicht. Als die Firma sie wieder für die späten Abendstunden einsetzt, fasst die Reinigungsfachkraft einen folgenschweren Entschluss.

    Jörn aus "Armes Deutschland"
    "Morgens aufstehen ist nicht so meins": Bürgergeld-Empfänger aus "Armes Deutschland"…

    In der neuen „Hartz und herzlich“-Folge „Jobfrust und Wohnungslosigkeit“ am 9. Oktober 2025 wird der neue Job von Bärbel thematisiert. Seit rund einer Woche arbeitet die Bürgergeld-Empfängerin bei einer Zeitarbeitsfirma als Reinigungskraft. In der Episode klingelt plötzlich das Telefon. Ihr Arbeitgeber fragt, ob sie von 19 bis 22 Uhr arbeiten könne.

    Die 64-Jährige lehnt die Arbeitszeiten am Abend jedoch entschieden ab. „Nee, ich habe ja gesagt, abends mache ich nicht mehr“, sagt Bärbel bei „Hartz und herzlich“. Für die Zeitarbeitsfirma ist das kaum akzeptabel – und das bringt fatale Konsequenzen mit sich! Bärbel berichtet ihrem Sohn Maik, dass sie wohl die Kündigung erhalten wird.

    „Ich kriege jetzt die Kündigung“

    „Ich kriege jetzt die Kündigung. Die haben gefragt , ob ich von 19 bis 22 Uhr kann. Im Ostseepark. Da komm mal erstmal hin und dann komm da mal abends wieder zurück. Hab ich nee gesagt und dann hat sie gesagt, dass sie mir jetzt die Kündigung schickt“, meint Bärbel.

    Dennoch ist die Bürgergeld-Empfängerin erleichtert. Denn die eine Woche, wo sie in dem Unternehmen tätig war, bekommt sie bezahlt. Die Kündigung scheint Bärbel locker wegzustecken: „Nicht so schlimm, ich fahre heute um 17.30 Uhr mit einer Bekannten nach Elmenhorst. Da kann ich nämlich auf einem Bauernhof sauber machen. […] Ich lass’ jetzt nicht den Kopf hängen, ich mache immer weiter.“

    RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.

