„Hartz und herzlich“: Bürgergeld-Empfängerin Bärbel gewinnt im Lotto – das Geld ist sofort wieder weg

Bärbel aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ hatte Glück: Die Bürgergeld-Empfängerin gewann im Lotto. Kurze Zeit später war das Geld direkt schon wieder weg.

Die Protagonisten aus „Hartz und herzlich“ müssen mit wenig Geld auskommen und beziehen meist Leistungen vom Staat. Auch Bärbel aus Rostock hat wenig Geld zur Verfügung – deshalb lebt die Bürgergeld-Empfängerin sehr sparsam und überlegt genau, was sie kauft. Doch nun prasselte ein unerwarteter Geldsegen auf die 64-Jährige ein: Sie hat 50 Euro im Lotto gewonnen.

„Ich habe in der vorigen Woche Geld gewonnen. Ich habe mir ein Los für 10 Euro gekauft und habe 10 Euro gewonnen. Dann wollte ich mir die 10 Euro auszahlen lassen und dachte, ich kaufe mir einfach noch ein Los“, erzählt Bärbel bei „Hartz und herzlich“.

Dann kommt die große Überraschung: „Ich rubbel das Los frei, bin dann vor und habe gefragt, ob ich was gewonnen habe. Und dann sagt er, dass ich 50 Euro gewonnen habe. Davon habe ich neue Schuhe gekauft, worüber ich mich sehr gefreut habe.“

Bärbel kauft vom Lottogewinn neue Schuhe

Lange behält Bärbel den Gewinn jedoch nicht. Die Bürgergeld-Empfängerin ist direkt los und legte sich neue Schuhe zu. Diese zeigt sie stolz dem Kamerateam – dafür hat sie insgesamt 30 Euro ausgegeben. Was sie mit den anderen 20 Euro gemacht hat, verriet sie in der neuen Folge von „Hartz und herzlich“ jedoch nicht.

Und da Bärbel ein Sparfuchs ist, kaufte sie die neuen Schuhe in den Niederlanden. Denn dort kosteten die Stiefeletten nur halb so viel. „Hier hätte ich mindestens das Doppelte gezahlt“, so die Arbeitslose. Da der Shopping-Trip offenbar anstrengend war, will sich Bärbel erstmal ausruhen, wie sie dem Kamerateam erzählt: „Heute mache ich gar nichts weiter und habe einen Ausruhtag.“

Zwar freut sich Bärbel über den Gewinn – dennoch hat die Bürgergeld-Empfängerin aber mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Denn Bärbel hat in ihrer Wohnung einen Wasserschaden festgestellt, wie sie ebenfalls in der Folge der RTLZWEI-Sozialdoku erzählt. „Über uns ist eine Frau gestorben. Dort haben sie die Toilette herausgerissen und haben dabei den Wasserhahn nicht zugedreht.“ Ein Klempner konnte das Problem jedoch aus der Welt schaffen.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.

HINWEIS DER REDAKTION | Glücksspiel kann süchtig machen! Wer an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem das der Fall sein könnte, kann sich Hilfe holen. Dafür kann man sich an die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700 wenden. Dort gibt es eine konkrete Beratung bei persönlichen Problemen und schwierigen Lebenssituationen, die durch Glücksspielsucht oder problematisches Glücksspielverhalten entstanden sind. Mehr Infos gibt es dazu auf bzga.