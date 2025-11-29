„Hartz und herzlich“: Bürgergeld-Empfänger Pascal hat fast noch nie gearbeitet – „Mit 40 Jahren in Rente gehen“

Pascal aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ hat große Pläne. Der Bürgergeld-Empfänger will mit 40 Jahren in Rente gehen – dabei hat er bisher fast noch nie gearbeitet.

Pascal aus den Benz-Baracken in Mannheim hat sich in der Vergangenheit immer wieder mit dem Jobcenter angelegt. Der Protagonist wollte weder einer Arbeit noch einer Maßnahme der Behörde nachgehen. Stattdessen lebt er lieber vom Staat.

Pascal macht Jobcenter-Maßnahme: „Das ist viel zu anstrengend“

Immerhin konnte er im Rahmen einer Jobcenter-Maßnahme in den Beruf des Garten- und Landschaftsbauers reinschnuppern. Begeistert ist der Bürgergeld-Empfänger jedoch nicht, denn die Arbeit sei viel zu anstrengend: „Es macht schon Spaß, aber das ist nichts für mich. Das ist viel zu anstrengend“, erklärt er. Zwar hatte er immer wieder mal eine Maßnahme des Jobcenters angefangen, jedoch diese zeitnah abgebrochen – es könnte eine Frage der Zeit sein, bis Pascal auch diese Maßnahme wieder abbricht.

Aufgrund einer Gehbehinderung und Leserechtschreibschwäche hat Pascal jedoch auch nicht die größten Chancen auf dem Jobmarkt. Immerhin könnte er in eine Behindertenwerkstatt gehen – das wäre für ihn durchaus eine lukrative Variante. „Da ist man halt abgesichert und mit 40 Jahren kann man in Rente gehen. Weiß ich jetzt nicht genau, aber man hat sozusagen ausgesorgt. Aber das entscheide nicht in, sondern die Bundesagentur für Arbeit“, so der 24-Jährige.

Pascal wurde im Netz für tot erklärt

Erst kürzlich wurde Pascal im Netz für tot erklärt – es handelte sich jedoch um einen Fake. Der Bürgergeld-Empfänger will daraus noch Profit schlagen und mehr Follower in den sozialen Netzwerken generieren. „Sollen die Leute weiter so einen Shitstorm verbreiten. […] Ist gut für mich und meine Reichweite“, verkündete er kürzlich. Dann appelliert er an seine Fans: Also hört auf damit. Irgendwann passiert es mal wirklich und dann glaubt es keiner mehr und das wäre sehr blöd! […] Das kann euch richtig Ärger einbringen.“

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.