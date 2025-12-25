„Hartz und herzlich“: Bürgergeld-Empfänger Pascal (24) kassiert Rente von 2.000 Euro

Die Protagonisten aus „Hartz und herzlich“ haben oft mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Ganz anders sieht die Situation bei Pascal aus – der Bürgergeld-Empfänger erwartet einen Geldsegen.

Die meisten Bürgergeld-Empfänger müssen mit wenig Geld auskommen. Auch Pascal aus der RTLZWEI-Sendung „Hartz und herzlich“ hat kaum finanzielle Mittel. Ganz im Gegenteil: Der Mannheimer hat um die 20.000 Euro Schulden. Nun erwartet er plötzlich einen Geldsegen von rund 2.000 Euro – seine Schulden damit zu tilgen, kommt ihm jedoch nicht in den Sinn.

Pascal hat bis auf einige Jobcenter-Maßnahmen noch nie in seinem Leben gearbeitet. Und er hat auch nicht vor, an der Situation etwas zu ändern. Stattdessen lässt es sich der 24-Jährige gutgehen und kassiert Geld vom Staat – er erhält nicht nur Bürgergeld und Kindergeld, sondern auch eine Rente.

Da Pascal Halbwaise ist, bekommt er Halbwaisenrente. Aufgrund seiner Obdachlosigkeit und mehreren Umzügen wurde ihm diese jedoch länger nicht ausgezahlt – deshalb erhält der 24-Jährige eine saftige Nachzahlung von rund 2.000 Euro. Pascal freut sich auf die Nachzahlung – jedoch weigert sich die Kasse noch, das Geld auszuzahlen: „Wir dürfen das nicht ausbezahlen, bis das Jobcenter uns mitteilt, dass die von der Nachzahlung keinen Erstattungsanspruch geltend machen.“

„2.000 Euro ist viel Kohle, das kann man nicht alles an einem Tag ausgeben“

„Wie lang dauert das?“, fragt Pascal am Telefon. Damit will er nur wissen, wann das Geld auf seinem Konto ist. Der Vorgang kann jedoch bis zu zwei Wochen dauern. Pascal macht nun schon Pläne, was er mit den 2.000 Euro anstellen könnte. „2.000 Euro ist viel Kohle, das kann man nicht alles an einem Tag ausgeben, obwohl mir immer etwas einfällt. Aber man muss Geld ja auch mal sinnvoll investieren“, erklärt der Bürgergeld-Empfänger bei „Hartz und herzlich“.

Was Pascal jedoch nicht erwähnt: Er hat einen Schuldenberg von rund 20.000 Euro. Dass er mit den 2.000 Euro nicht einen Teil seiner Schulden bezahlt, stößt auf Unverständnis bei den Usern im Netz.

