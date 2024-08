„Hartz und herzlich“: 15 Operationen – Pascal leidet unter schwerer Krankheit

In der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ geht es um Menschen in sozialen Brennpunkten – dazu zählt auch Pascal aus den Benz-Baracken in Mannheim. Der Protagonist leidet unter einer schweren Krankheit und hatte schon 15 Operationen hinter sich.

Um den Mannheimer Brennpunkt-Stadtteil Waldhof geht es schon seit Jahren in „Hartz und herzlich“. Die Bewohner der Benz-Baracken erzählen in der RTLZWEI-Sozialdoku ihre Geschichten – geprägt sind diese meist von Problemen, finanziellen Hürden oder auch Stress mit den Behörden. Aber auch Zusammenhalt und Herzlichkeit werden bei den Bewohnern groß geschrieben. Und auch Krankheiten spielen eine Rolle – so auch bei Pascal. Der Protagonist hatte schon 15 Operationen hinter sich.

Pascal kam zuletzt nur schwer über die finanziellen Runden. Doch im Vergleich zu seiner Krankheit ist das eher ein geringes Problem. Denn er leidet unter einer Parese, wie das Portal mannheim24.de berichtet. Unter Paresen fasst die Medizin unvollständige Lähmungen der Skelettmuskulatur zusammen, die zu mehr oder minder ausgeprägten Bewegungseinschränkungen führen.

„Ich hatte ein Blutgerinnsel und Schlaganfall im Gehirn zur Geburt“

„Ich hatte ein Blutgerinnsel und Schlaganfall im Gehirn zur Geburt“, sagt Pascal in einem Interview mit dem YouTuber „MM One“. Der Mannheimer sei deutlich zu früh auf die Welt gekommen. Zudem sind bei ihm die Sehnen an den Knien nicht mitgewachsen – das ist auch der Grund für seine gebückte Haltung.

Einige Jahre lang war Pascal auf den Rollstuhl angewiesen – diesen benötigt er glücklicherweise nicht mehr. „Ich war acht Jahre lang im Rollstuhl gesessen und habe fünfzehn Operationen über mich ergehen lassen müssen – ich habe es durchgezogen“, sagt Pascal in dem Gespräch. Sogenannte Orthesen musste der „Hartz und herzlich“-Star an den Beinen tragen. Seine Mutter erklärt, dass er auf diese dringend angewiesen war: „Ohne die könnte Pascal nicht laufen. Er wäre immer eingeknickt“, erzählt Beate in der TV-Sendung.

Über ein halbes Jahr musste Pascal zudem eine Reha machen. Pascal weiß genau, wie es ist, im Rollstuhl zu sitzen und will anderen Menschen Mut machen. Man solle positiv denken und niemals aufgeben, meint der „Hartz und herzlich“-Protagonist: „Wenn ihr negativ denkt, dann habt ihr nicht die Einstellung weiterzumachen – nicht den Kämpferinstinkt, den ich hatte. Ich wollte laufen!“