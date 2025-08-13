„Hartz Rot Gold“: Wohnungstraum für Monika platzt – ein Anruf zerstört alles

Monika aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz Rot Gold“ wollte endlich eine Wohnung beziehen. Doch dann kommt ein Anruf, der alles zerstört – die Laune der Bürgergeld-Empfängerin ist daraufhin im Keller.

Bürgergeld-Empfänger haben es nicht immer einfach, eine neue Wohnung zu finden. Zwar zahlt das Jobcenter die Miete – jedoch sind dabei Grenzen gesetzt. Auch Monika aus der RTLZWEI-Sendung wollte endlich in eine neue Wohnung ziehen – doch dann kommt ein Anruf mit fatalen Folgen.

In Bremerhaven ist die Laune von Monika in der neuen Folge von „Hartz Rot Gold“ ausgerechnet an ihrem Geburtstag auf dem Nullpunkt. Die Bürgergeld-Empfängerin sucht seit einem Jahr nach einer Wohnung. Nun hatte sie spontan eine Besichtigung und sogar die vorläufige Zusage.

Monika erhält Absage für eine Wohnung

Doch heute kam plötzlich doch noch eine Absage. Die 53-Jährige wird also weiter bei ihrem Ex-Freund Stefan übernachten. Zu ihrem Geburtstag kommt Sohn Phil vorbei. Vielleicht gelingt es ihm, Monikas Stimmung aufzubessern.

Monika ist jedoch enttäuscht. „Ich habe mich schon gefreut, habe auch schon unterschrieben für den Mietvertrag und habe nur noch auf die Gegenunterschrift gewartet. Dann kam heute früh ein Anruf, ja, nix los. Ich fühle mich nur noch hin- und hergejagt“, sagt die 53-Jährige bei „Hartz Rot Gold“.

Der Vermieter hat ihr jedoch keinen Grund genannt. Jedoch hat Monika eine Vermutung. Denn er könnte in die Schufa geschaut haben. Die 53-Jährige hat mehr als 100.000 Euro Schulden und wollte in die Privatinsolvenz gehen.

Nun muss Monika weiter bei ihrem Ex-Freund wohnen. Aufgeben will sie aber nicht: „Ich weiß nicht, warum, weswegen, wieso, weshalb. Ich habe auch keine Begründung bekommen. […] Ich werde weiter im Internet gucken. Ich gebe nicht auf. Ich habe schon genug durchgemacht, es reicht. Aber ich bin der Meinung, dass ich nicht aufgeben darf. Das kommt nicht infrage. Ich möchte vernünftig wohnen. Ich möchte, dass sich alles zum Guten verändert und nicht nur Nackenschläge.“

RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ immer dienstags um 20.15 Uhr.