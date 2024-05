„Hartz Rot Gold“: Tunesien-Urlaub endet für Dagmar im Rollstuhl!

Für Dagmar ging es in den neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ endlich in den Urlaub nach Tunesien. Doch die Reise endete in einem Fiasko: Die Frührentnerin landete im Rollstuhl.

Für Dagmar und Elke ist es endlich so weit. Die beiden Freundinnen fliegen nach Tunesien. Die Reise hat Frührentnerin Dagmar von ihrer Freundin Elke geschenkt bekommen. Nach einem angenehmen Flug und einer langen Taxifahrt kommen die beiden in ihrem Hotel an. Nach einer ersten Inspektion des Zimmers geht es endlich zum langersehnten Abendessen.

Dagmar hat heftige Magenkrämpfe

Dagmar hat ordentlich zugeschlagen – mit der einheimischen Küche kommt die 58-Jährige jedoch nicht zurecht. Plötzlich hat die „Hartz Rot Gold“-Protagonistin schlimme Magenkrämpfe – auch Durchfall und Übelkeit plagen sie. Bereits am zweiten Tag liegt Dagmar komplett flach – ihr geht es so schlecht, dass sie es nicht mal auf die Toilette schafft.

Elke: „Wir brauchen einen Rollstuhl“

Elke erkennt den Ernst der Lage und wendet sich an die Rezeption. „Wir brauchen einen Rollstuhl“, sagt ihre Freundin zu den Hotelmitarbeitern. Zwar gab es aufgrund der Sprache einige Verständigungsprobleme – kurze Zeit später wurde Dagmar jedoch ein fahrbarer Untersatz zur Verfügung gestellt. Kurz danach geht es in die Apotheke: „Wir brauchen erstmal was für den Durchfall und das Knie“, sagt Elke.

Für rund 30 Euro hat Elke schließlich Medikamente gekauft. Dagmar ist fassungslos: „Da kann ich in Deutschland wahrscheinlich einen Kleinwagen für kaufen.“ Aufgrund des ganzen Dramas hat Dagmar schon gar keine Lust mehr auf den Urlaub. Dabei hat sich die Frührentnerin, welche von rund 170 Euro im Monat leben muss, im Vorfeld sehr auf die Reise gefreut: „War immer schon mein Traum. Ich wollte einmal in meinem Leben fliegen“, so die 58-Jährige.

Kurze Zeit später hat sich Dagmar jedoch wieder gefangen und ihr scheint es deutlich besser zu gehen – und offenbar scheint sie dann auch die Zeit zu genießen. Für Dagmar und Elke geht das Abenteuer Tunesien weiter. Die beiden machen einen Ausflug auf einen Basar – ein absolutes Highlight für bei Freundinnen. Neben ein paar Andenken suchen sie etwas ganz Bestimmtes: Wolle. Denn Dagmar und Elke häkeln in ihrer Freizeit gerne Stofftiere, um damit für die Tiertafel Geld zu sammeln. Da Wolle in Deutschland zu teuer ist, hoffen sie hier auf Schnäppchen.

