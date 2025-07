„Hartz Rot Gold“: Sozialamt soll Hotel für Bürgergeld-Empfängerin Monika zahlen

Monika aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz Rot Gold“ hat noch immer keine Bleibe und kommt deshalb bei ihrem Ex-Freund Stefan unter. Doch nun hat sie einen irren Vorschlag: Die Behörde soll ihr ein Hotel bezahlen.

In der Bürgergeld-Doku „Hartz Rot Gold“ geht es um Menschen in sozialen Brennpunkten, die mit wenig Geld auskommen müssen. Denn die meisten Protagonisten beziehen Leistungen vom Staat. Besonders hart traf es Monika. Denn die 52-Jährige hat nicht mal ein Dach über dem Kopf. Und da sie keine Wohnung findet, macht die Not erfinderisch – die Behörde soll ihr nämlich ein Hotel finanzieren.

Monika will im Hotel wohnen – das Sozialamt soll zahlen

Die 52-Jährige hat immer noch keine Wohnung gefunden und übernachtet deswegen fast täglich bei ihrem Ex-Freund. Die Bürgergeldempfängerin ist nun schon seit sechs Monaten auf Wohnungssuche. Zwischenzeitlich hat Monika sogar Angebote für eine Hotelunterbringung eingeholt. Diese schlug sie dem Sozialamt vor. Ohne Erfolg. Wie das Zusammenleben der beiden wohl klappt?

Tatsächlich schickt Monika dem Amt mehrere Hotelvorschläge. Doch die erhoffte Hilfe bleibt aus – die Behörde erteilt ihr eine knallharte Absage. Die Protagonistin muss wohl weiter bei ihrem Ex-Freund Stefan wohnen. Die Prognose für die Darstellerin aus „Hartz Rot Gold“ ist übel: Kein Geld, keine Wohnung und nun nicht mal ein Hotelzimmer.

Stefan hat zwar noch Gefühle für Monika – aber dennoch drängt er auf eine Änderung der Wohnsituation. „Wie oft hab ich dir in den Arsch getreten?“, meint Stefan in der Sozialdoku. Daraufhin reagiert Monika eher pampig: „Ja und? Ich kann nicht so wie du, ich muss morgens erst mal meine Medikamente nehmen und nicht gleich losrennen. Kein Wunder, dass ich es dann mit dem Kreislauf krieg‘. Hallo? Man wird ja nicht jünger.“ Denn Monika hat schon länger mit ihrer Gesundheit zu kämpfen.

Stefan besorgt Monika das „beste Mittagessen“ – daraufhin öffnet sie einen Doseneintopf

Dann kommandiert Monika ihren Ex auch noch herum und schickt ihren „Mitbewohner“ zum Einkaufen. „Lass dir was Gutes einfallen, von mir aus bring‘ Fertigessen mit und ’ne Flasche Cola“, so die Protagonistin. Er verspricht ihr „das beste Mittagessen, was du dir je gewünscht hast“ – daraufhin öffnet Monika einen Doseneintopf. Na dann guten Appetit!

RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ immer dienstags um 20.15 Uhr.