„Hartz Rot Gold“: Sozialamt finanziert Hotel für arbeitsloses Punker-Paar Paddy und Lausi

Derzeit zeigt RTLZWEI neue Folgen der Sozialdoku „Hartz Rot Gold“. In der Sendung werden auch wieder die Punker Paddy und Lausi begleitet. Die beiden ziehen ins Hotel – finanziert vom Sozialamt.

Sendungen wie „Hartz und herzlich“ oder „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ erfreuen sich großer Beliebtheit. Auch die Sozialdoku „Hartz Rot Gold“ hat eine große Fangemeinde – auch in der Sendung geht es um Protagonisten, welche am Existenzminimum leben. So auch Paddy und Lausi – das Punker-Pärchen zieht jetzt ins Hotel. Finanziert wird das vom Steuerzahler.

Arbeitsloses Punker-Paar zieht ins Hotel – das Sozialamt übernimmt die Kosten

Das Punkerpärchen Paddy und Lausi ist wegen eines Streits mit Kumpel Ananas aus der Berliner Kommune vorübergehend in eine Hotelunterkunft gezogen. Diese wird vom Sozialamt übernommen, allerdings muss noch Papierkram ausgefüllt werden. Die beiden sind aber schon jetzt auf der Suche nach einer neuen Bleibe.

Mit einem Wohnberechtigungsschein könnten sie eine staatlich geförderte Wohnung beziehen. Doch dafür fehlt ihnen der gültige Nachweis. Das Thema „Hotel“ könnte sich allerdings schon bald erledigen. In Sachen „Wohnung“ gibt es nämlich Neuigkeiten für Paddy und Lausi. Ob die beiden tatsächlich bald eine neue Bleibe haben?

Lausi und Paddy brechen Reise in Österreich ab

Lausi und ihr Partner Paddy wollten kürzlich in Österreich Urlaub machen. Doch nach wenigen Tagen brechen die Bürgergeld-Empfänger die Reise schon wieder ab, nachdem Kumpel „Opa“ sie aus ihrer Bleibe geschmissen hat. Doch erstmal mussten die beiden das Geld für die Bahntickets erschnorren.

Eine Nacht mussten die beiden sogar in einem Park verbringen. Dann kam es sogar zum Zoff mit den Behörden in Österreich. „Es kam auch schon die Polizei. Wenn du hier draußen schläfst, gibt es Probleme. Die sehen das hier nicht gerne. […] Außerdem ist hier alles so teuer. Neun Euro für eine Packung Tabak ist eine Frechheit“, erzählt Paddy bei „Hartz Rot Gold“. Von Österreich hat das Paar erstmal genug. „Hier fahre ich nie wieder hin“, so der Punker.

RTLZWEI zeigt „Hartz Rot Gold“ immer dienstags um 20.15 Uhr.