„Hartz Rot Gold“: Punkerin findet Freund tot im Bett – „‚Ne Stunde vorher saß er noch da“

Paddy und Lausi aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz Rot Gold“ müssen einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Die Punker haben ihren Freund Asterix tot aufgefunden.

Das Punkerpaar Paddy und Lausi hat einen neuen Plan: Nach Lausis überstandenem Alkoholentzug wollen die beiden zurück nach Bremerhaven. Ausgerechnet in ihre alte Wohnung. Der Kontakt zum Vermieter steht schon, doch für den Umzug fehlt noch ein Auto. Ob sie bald fündig werden?

In Hamburg geht es für Paddy und Lausi kurzfristig auf eine Zugreise. Der Grund: sie haben einen Gebrauchtwagen gefunden und wollen ihn nun abholen. Ein VW für wenig Geld und ganz nach Paddys Geschmack. Doch Lausi geht es nicht gut und darüber hinaus scheitert die Online-Anmeldung des PKWs.

Lausi fand Asterix tot in seinem WG-Zimmer auf

Dann rückt ein schwerer Schicksalsschlag alle anderen Sorgen in den Hintergrund: Kumpel Asterix ist verstorben. Und es war ausgerechnet Lausi, die ihn tot in seinem WG-Zimmer fand. „Mein Mann war gerade unterwegs und ich hab den Opi gefunden“, erzählt Lausi unter Tränen in der neuen Folge von „Hartz Rot Gold“.

„‚Ne Stunde vorher saß er noch da und hat gelebt“

Während die beiden ihren Umzug nach Bremerhaven organisieren, wollte sie ihn fragen, ob er auf die Hunde aufpassen könne. „Dann bin ich zu ihm und sehe, wie er da liegt. Ich habe versucht, ihn zu wecken, aber gemerkt, dass da kein Leben mehr drin ist und ihn auch nicht wiederbeleben kann. ‚Ne Stunde vorher saß er noch da und hat gelebt. […] Die Bilder gehen nicht aus dem Kopf raus, das wird noch eine lange Zeit dauern“, erzählt sie in der RTLZWEI-Sendung.

Für die Punker ist das ein riesiger Schock. Denn 15 Jahre lang waren sie befreundet. Asterix war alkoholabhängig, zu der genauen Todesursache sind bisher keine Details bekannt. Der Tod von Asterix liegt schon einige Monate zurück, wird jedoch erst jetzt bei „Hartz Rot Gold“ thematisiert.

Kurz nach dem Tod riefen Paddy und Lausi damals zu Spenden auf. „Wir wollen versuchen, auf diese Weise die Kosten für Asterix‘ Beerdigung zusammenzubekommen. Er war die Hälfte seines Lebens leider obdachlos. Letztes Jahr musste seine Familie erst sein Vater beerdigen und hat somit auch wenig finanzielle Möglichkeiten, die Bestattung zu bewältigen“, hieß es damals in einem Aufruf bei „GoFundMe“.

