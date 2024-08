„Hartz Rot Gold“-Natascha ruft beim Jobcenter an – kurz darauf kommen ihr die Tränen

Drei Kinder, alleinerziehend und kein Job – das Leben von Natascha aus Bremen-Huchting ist kein leichtes. Die junge Mutter ist dringend auf die Hilfe vom Jobcenter angewiesen – doch ein Anruf bei der Behörde endet mit einer bitteren Enttäuschung.

Nach der Schule brauchen die zwei ältesten Kinder dringend eine Beschäftigung. Jedoch hat Natascha keine finanziellen Mittel zur Verfügung. Die Protagonistin aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz Rot Gold“ will deshalb ein Schwimmkurs in den Schulferien organisieren. Natascha hat Glück: Es gibt noch freie Plätze – jedoch zu einem stolzen Preis. Denn der Schwimmkurs kostet 106 Euro pro Person – insgesamt wären das 212 Euro.

Jobcenter-Anruf endet für Natascha in einer bitteren Enttäuschung

Da die Plätze begrenzt sind, muss sich die junge Mutter sputen – jedoch kann sie das Geld nicht aufbringen. Deshalb fragt die Mutter beim Jobcenter sowie der Krankenkasse nach. Beim Jobcenter heißt es am Telefon, dass man den Fall erstmal prüfen müsse. Eine Rückmeldung am selben Tag sei laut der Sachbearbeiterin nicht möglich – eine bittere Enttäuschung für Natascha. Die Arbeitslose bleibt fassungslos zurück.

Die Krankenkasse springt ein – die junge Mutter ist den Tränen nahe

Auf die Behörde kann sich Natascha also nicht verlassen. „Oh, ich liebe das Jobcenter, ich liebe es so sehr“, so die 36-Jährige. Dann gibt es aber doch noch Hoffnung: Die Krankenkasse will einspringen und zahlt 82 Euro pro Kind. Eine Nachricht, wo ihr fast die Tränen kommen: „Es ist einfach ein bisschen stressig mit den Kindern im Moment“, meint sie. Damit ist der Schwimmkurs für die beiden ältesten Kinder nun doch noch möglich. Nicht nur Natascha, sondern auch die Kinder werden sich riesig über die Nachricht freuen.

Und einige Folgen später von „Hartz Rot Gold“ ist es dann auch so weit: Nataschas Kinder Tyler und Nala haben heute ihr erstes Schwimmtraining. Ihre Mama hat nun endlich mal dreißig Minuten nur für sich und Tochter Benisha. Ein Luxus, den es sonst bei drei Kindern nur selten gibt. Die gute Laune in Nataschas Wohnung nach dem Training wird aber jäh unterbrochen. Was genau vorgefallen ist, sehen die Zuschauer bald in der RTLZWEI-Sendung.

RTLZWEI zeigt „Hartz Rot Gold“ immer dienstags um 20:15 Uhr.