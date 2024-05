„Hartz Rot Gold“: Monika verpennt Strom-Anmeldung – das hat fatale Konsequenzen

In den neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ läuft es für Monika nicht rund. Die 51-Jährige hat verschlafen, den Strom anzumelden – das bringt katastrophale Konsequenzen mit sich.

Monika macht sich mit Stefan auf zu den Stadtwerken. Nachdem die 51-Jährige vergessen hat, beim Einzug vor über einem halben Jahr auch den Strom anzumelden, befürchtet sie, dass ihr jetzt hohe Nachzahlungen und womöglich noch eine Strafe drohen. Die Mitarbeiterin der Stadtwerke klärt die Sache auf.

Wenn man in eine neue Wohnung zieht, muss man viele Dinge regeln – vom Nachsende-Antrag für die Post, bis hin zu WLAN und auch neue Strom- und Gas-Verträge sind meist notwendig. Wenn man davon einiges vergisst, kann das böse enden – diese Erfahrung muss nun auch Monika aus „Hartz Rot Gold“ machen. Die Bürgergeld-Empfängerin hat sich vom Strom ihres Vormieters bedient. Das kann für die 51-Jährige nun richtig teuer werden.

Es droht eine saftige Nachzahlung

Stolze sechs Monate hat Monika die Strom-Anmeldung schleifen lassen. Es droht nämlich eine teure Nachzahlung – und diese ist deutlich höher als ein ganzer Bürgergeld-Satz eines Monats. „Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, ich habe das noch nie gehabt, dass ich das so habe schleifen lassen“, sagt Monika in den neuen Folgen der RTLZWEI-Sozialdoku.

Monika will das Jobcenter um ein Darlehen bitten

Glücklicherweise steht ihr Ex-Freund Stefan an ihrer Seite und versucht, Monika zu unterstützen – er rechnet ihr aber auch knallhart vor, welche Konsequenzen auf die 51-Jährige zukommen können. Nun will Monika das Jobcenter um ein Darlehen bitten, um die teure Nachzahlung zahlen zu können. Dafür hat sie selbst ein Schreiben aufgesetzt – ob das jedoch umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Denn schließlich ist es das Verschulden von Monika.

Doch auch Stefan hat einige Probleme: Die beiden versuchen herauszufinden, wo die Spüle mal hinkommen soll. Allerdings muss der 31-Jährige noch eine ganze Weile ohne auskommen, denn er selbst hat kein Werkzeug und das Amt will die Kosten für einen professionellen Aufbau nicht übernehmen. Ob sich auch das Problem lösen wird?

Die neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ zeigt RTLZWEI täglich um 17:05 Uhr.