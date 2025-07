„Hartz Rot Gold“-Manni: „Ich sitz’ hier jeden Tag, mach‘ meine Spiele – das ist mein Tagesablauf“

Manni aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz Rot Gold“ ist seit rund drei Jahren arbeitslos. Der 53-Jährige hat nicht nur gesundheitliche Probleme, sondern auch sein Alltag ist ziemlich trostlos.

In RTLZWEI-Sozialreportagen „Armes Deutschland“, „Hartz und herzlich“ oder „Hartz Rot Gold“ sind die meisten Protagonisten arbeitslos und haben dementsprechend auch finanzielle Probleme. Das spiegelt sich auch auf den Alltag wider – dieser bietet kaum Highlights. So auch bei Manni – sein Leben besteht aus Spielen und Schlafen.

Im Stadtteil Lehe in Bremerhaven an der Nordsee lebt Manni allein in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung. Der gelernte Maler und Lackierer ist seit über drei Jahren arbeitslos und bezieht Bürgergeld. Manni geht es nicht nur finanziell bescheiden. Er ist Diabetiker und muss einmal pro Woche Insulin spritzen. Aktuell fehlt ihm eine Perspektive. Aber immerhin hat er noch seinen Vater, welcher ihn in der neuen Folge von „Hartz Rot Gold“ besuchen wird.

„Ich sitz’ hier jeden Tag, mach‘ meine Spiele“

„Ich sitz’ hier jeden Tag, mach‘ meine Spiele. Zwischendurch hab ich keinen Bock mehr, leg mich hin und schlaf‘. Das ist mein Tagesablauf“, sagt Manni in der neuen Folge von „Hartz Rot Gold“. Der 53-Jährige erhält insgesamt 863 Euro Sozialleistungen. „200 und paar Zerhackte bleiben über. Davon soll man dann leben, das ist eigentlich ein Witz,. Aber irgendwie kriegen wir das hin“, sagt der Arbeitslose. Die Fixkosten seien ziemlich hoch – denn Manni muss nicht nur Strom, Streaming oder Handy bezahlen, sondern auch noch Inkassokosten abstottern.

Früher besuchte er Fußball- und Eishockeyspiele – das sei heute aus finanzieller Sicht nicht mehr möglich. Denn mit den Leistungen vom Staat seien keine großen finanziellen Sprünge mehr möglich.

Doch nicht nur die Finanzen sind für den Protagonisten aus „Hartz Rot Gold“ ein Problem. Denn Manni hat auch gesundheitliche Beschwerden – so leidet er nicht nur an Diabetes, sondern auch an Gicht und Bluthochdruck. Im Jahr 2003 erlitt er einen Herzinfarkt. Und auch das Rauchen sei laut den Ärzten schädlich – darauf will er aber nicht verzichten. Und nun benötigt Manni auch noch Hilfe von einem Techniker. Denn auf seinem Fernseher funktioniert der Videotext nicht mehr.

