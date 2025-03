„Hartz Rot Gold“: Kult-Punk Asterix stirbt mit 51 Jahren – Freunde sammeln Spenden für eine Seebestattung

In der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz Rot Gold“ werden Protagonisten in sozialen Brennpunkten begleitet. Punker Asterix wurde in der dritten Staffel der Sendung bekannt – im Alter von 51 Jahren ist der Kult-Darsteller verstorben. Freunde sammeln nun Spenden für eine Seebestattung.

Mit seinen Freunden Paddy und Lausi tauchte Asterix immer wieder in der Sozialreportage „Hartz Rot Gold“ bei RTLZWEI auf. In der dritten Staffel wurden auch schwere Schicksalsschläge thematisiert – so ging es beispielsweise darum, dass der Obdachlose zum Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Der 51-Jährige wurde brutal auf der Straße zusammengeschlagen – Paddy fand ihn am Boden und brachte Asterix ins Krankenhaus.

Bei „Hartz Rot Gold“ wurde auch gezeigt, wie sich das Trio auf der Straße beim Schnurren durchschlägt. An einigen Tagen haben Paddy, Lausi und Asterix durchaus einiges für ihren Lebensunterhalt verdient: „Wir machen so im Schnitt knapp 100 Euro“, erzählte Paddy in der Sendung.

Asterix stirbt im Alter von 51 Jahren

Nun ist der beliebte Darsteller im Alter von 51 Jahren verstorben. Laut dem Portal mannheim24 tauchte ein Facebook-Post aus dem Freundeskreis auf. „Hallo meine Lieben, heute ist der 20.03.2025. Um ca. 14 Uhr ist unser bester Freund Asterix gestorben. Wir sind in tiefster Trauer“, hieß es darin.

Paddy und Lausi sammeln Spenden für eine Seebestattung

Wenige Tage nach dem Post bestätigte auch Lausi die traurige Todesnachricht von Asterix. Seine Freunde wollen nun Spenden auf der Plattform „GoFundMe“ für eine Seebestattung sammeln. „Wir wollen versuchen, auf diese Weise die Kosten für Asterix‘ Beerdigung zusammenzubekommen. Er war die Hälfte seines Lebens leider obdachlos. Letztes Jahr musste seine Familie erst sein Vater beerdigen und hat somit auch wenig finanzielle Möglichkeiten, die Bestattung zu bewältigen“, schreiben Paddy und Lausi.

„Asterix hat sich immer eine Seebestattung gewünscht, diesen Wunsch würden wir gerne mit eurer Hilfe erfüllen“, heißt es in dem Spendenaufruf weiter. Das Ziel sind 3.000 Euro. Bisher sind 1.010 Euro (Stand: 28.03.2025) zusammengekommen. Eine Seebestattung wird nicht vom Amt übernommen – deshalb nehmen die Freunde die Sache selbst in die Hand.

Asterix war alkoholabhängig – es gibt jedoch keine Details darüber, woran er gestorben ist. Nicht nur Lausi und Paddy trauern um Asterix, sondern auch zahlreiche Fans der Sendung „Hartz Rot Gold“ – in den sozialen Netzwerken häufen sich die Beileidsbekundungen.