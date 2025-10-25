„Hartz Rot Gold“: Jessica und Olaf müssen Kind hergeben – aber schaffen sich eine Katze an

Jessica und Olaf aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz Rot Gold“ wollten ihr Baby zur Adoption freigegeben. Dafür schafft sich das Paar eine Katze an.

In der RTLZWEI-Sendung „Hartz Rot Gold“ werden die Schicksale von Protagonisten gezeigt, welche oft mit wenig Geld auskommen müssen. Auch bei Jessica und Olaf ging es zuletzt turbulent zu.

Wegen Kindeswohlgefährdung wurde dem Bürgergeld-Paar ihr Sohn Josh nach der Geburt weggenommen. Zunächst kämpfte Jessica um die Rückführung ihres gemeinsamen Sohn Josh, der seit einigen Monaten bei einer Pflegefamilie untergekommen ist. Sie hätte ihn zurückbekommen, wenn sie in ein Mutter-Kind-Heim gegangen wäre – das hat die 40-Jährige allerdings abgelehnt. Einige Folgen später sah damals wieder alles ganz anders aus: Die beiden haben den Kampf um Sohn Josh aufgegeben und wollten ihn zur Adoption freigeben.

„Dass das jemand anderes für uns entscheidet, ist nicht leicht. Man kommt sich wie ein kleines Kind vor, dass man gar nichts mehr zu melden hat“, sagte Olaf damals wütend. Weiter hat der 55-Jährige verlauten lassen: „Außer, dass ich wieder ein bisschen lauter wurde, ging’s ganz gut. Ich hab mich wieder mit der vom Jugendamt angelegt, ich konnte meinen Mund nicht halten.“

Jessica und Olaf schaffen sich eine Katze an

In den neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ wollen sie nun Verantwortung übernehmen – und zwar für eine Katze. Jessica und Olaf aus Hamburg-Barmbek freuen sich über tierischen Familienzuwachs: Nach dem Auszug ihres Hundes zu einer Bekannten haben sie über eine Kleinanzeige eine zweieinhalb Jahre alte Katze entdeckt und direkt ins Herz geschlossen. Um ihren Sohn konnten sich Jessica und Olaf damals laut des Jugendamtes nicht richtig kümmern – ob das bei einer Katze besser klappen wird?

Neben ihrer Tierliebe engagieren sich die beiden Bürgergeldempfänger ehrenamtlich und sammeln im Rahmen der Aktion „Hamburg räumt auf“ Müll in ihrem Viertel: ein starkes Zeichen für Umweltbewusstsein und Gemeinschaft.

RTLZWEI zeigt die Folge von „Hartz Rot Gold“ am 10. November um 17.05 Uhr.