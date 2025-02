„Hartz Rot Gold“: Jessica und Olaf geben den Kampf um Sohn Josch auf

Wegen Kindeswohlgefährdung haben Jessica und Olaf aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz Rot Gold“ ihren Sohn Josch nach der Geburt verloren. Das Jugendamt nahm das Baby in Obhut – zunächst kämpfte das Paar noch um ihren Sohn. Doch nun geben sie den Kampf auf und wollen ohne ihrem Kind leben.

Um den Sohn von Jessica und Olaf ist es ruhig geworden. Josch wurde direkt nach der Geburt vom Jugendamt wegen Kindeswohlgefährdung in Obhut genommen und lebt seitdem bei einer Pflegefamilie. Bereits in früheren Folgen von „Hartz Rot Gold“ wetterte das Paar gegen die Behörde. „Die haben behauptet, dass in allen Aschenbechern noch die Kippen waren, es nicht sauber und verdreckt gewesen wäre“, zeigte sich Jessica verärgert.

„Sind Sie jetzt glücklich, Familien auseinanderzureißen?“

Dass das Jugendamt nach einer Meldung von dem Krankenhaus Sohn Josch in seine Obhut genommen hat, kann das Paar absolut nicht nachvollziehen. „Sind Sie jetzt glücklich, Familien auseinanderzureißen? Nicht mal den Mumm haben, das Maul aufzumachen. Meine Fresse, dieses Piss-Krankenhaus!“, meinte Olaf. Nur durch einen Einzug in ein Mutter-Kind-Heim hätte verhindert werden können, dass das Jugendamt das Kind mitnimmt – das hat Jessica jedoch abgelehnt.

Jessica und Olaf kämpfen nicht mehr um ihren Sohn Josch

Dann kommt jedoch alles ganz anders: Jessica und Olaf stellen die Bemühungen zur Rückführung ihres Sohnes ein. Eine Entscheidung, die ihr nicht leichtfällt. Jessica und Olaf haben etliche Chancen erhalten, ihre Erziehungsfähigkeit zu beweisen, aber jegliche Hilfe von Amts wegen ausgeschlagen.

Nun versuchen die beiden, ihr Leben neu zu ordnen. Jessica hat sich zwischenzeitlich bei einer Zeitarbeitsfirma beworben. Olaf hingegen sucht verzweifelt nach einer Aufgabe für sich. Immerhin haben die beiden Schulden, die sie dringend begleichen müssen.

Kurze Zeit später konnte Jessica einen Minijob als Reinigungskraft ergattern. Aber der Streik im Nahverkehr sorgte zuletzt für Probleme. Die 38-Jährige geht wegen ihres Fehlens von einer Kündigung aus. Allerdings hat sie ihren Arbeitgeber bisher noch nicht kontaktiert. Und das muss sie nun endlich machen. Stimmen ihre Vermutungen?

