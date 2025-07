„Hartz Rot Gold“-Jessica kündigt Job: „Ich sehe nicht ein, dass ich die meisten Aufgaben mache“

Bei Jessica und Olaf aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz Rot Gold“ ging es zuletzt turbulent zu. Die Bürgergeld-Empfänger haben ihren Sohn zur Adoption freigegeben. Und auch in Sachen Job gibt es Neuigkeiten – jedoch keine positiven.

Sozialreportagen wie „Hartz und herzlich“ oder „Armes Deutschland“ ziehen täglich Millionen Zuschauer in den Bann. Derzeit zeigt RTLZWEI neue Folgen der Bürgergeld-Doku „Hartz Rot Gold“. Auch in der Sendung geht es um Protagonisten, welche mit wenig Geld auskommen müssen und in sozialen Brennpunkten leben.

Das Paar Jessica und Olaf werden schon länger von einem Kamerateam für „Hartz Rot Gold“ begleitet“. Die 39-Jährige ist in der neuen Folge allein zu Hause in Hamburg-Barmbek. Eigentlich hätte sie als Reinigungskraft in einem Versicherungsgebäude arbeiten müssen. Aber es gibt Neuigkeiten.

Denn Jessica hatte zwar einen Putzjob – diesen ist sie jedoch schon wieder los. „Ich muss heute gar nicht los. Ich habe gekündigt, die Kündigung ist auch schon hin“, erklärt die 39-Jährige bei „Hartz Rot Gold“. Während eines Bahnstreikes blieb Jessica einfach unentschuldigt zu Hause – es kam anschließend zum Zoff mit ihrem Arbeitgeber.

„Ich sehe nicht ein, dass ich die meisten Aufgaben mache“

Für Jessica war der Putzjob viel zu anstrengend, wie sie in der neuen Folge erzählt. Sie fühlt sich von ihrem Arbeitgeber hintergangen und war mit der Aufgabe völlig überfordert. „Mir wurde gestern nach Feierabend gesagt, ich soll heute vier Etagen allein machen“, so die 39-Jährige. Dann teilt sie noch weiter aus: „Ich sehe nicht ein, dass ich die meisten Aufgaben mache und die anderen kaum noch was.“

Auch bei Olaf gibt es Neuigkeiten

Und auch bei ihrem Lebenspartner Olaf scheint sich etwas zu tun: Er hat heute ein Bewerbungsgespräch als Aushilfe in einem Sozialkaufhaus. Doch auch das scheint nicht nach Plan zu laufen. Der 54-Jährige zieht ein ernüchterndes Fazit: „Die haben mir erklärt, was ich machen und von wann bis wann ich arbeiten muss. Und dann fingen sie an, dass sie mir für Ostern und Weihnachten den Urlaub abziehen im Mai – da hab ich gesagt, mach‘ ich den Job nicht.“

„Da kann ich ja gleich zu Hause bleiben“

Und er erklärt weiter: „Wenn die mir so kommen, brauch‘ ich den Job nicht machen. Man will ja Montag bis Freitag arbeiten und nicht nur drei Tage – da kann ich ja gleich zu Hause bleiben.“ Ob die beiden einen neuen Lebensweg auch ohne Jobs beschreiten werden?

RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ immer dienstags um 20.15 Uhr.