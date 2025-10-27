„Hartz Rot Gold“: Dagmar kauft sich ein neues Handy – Trotz gesperrtem Konto

Dagmar aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz Rot Gold“ kann kaum auf ihre Finanzen zugreifen. Das hält die 60-Jährige jedoch nicht davon ab, sich ein neues Handy zu kaufen.

Frührentnerin Dagmar aus Gelsenkirchen-Erle kämpft mit den Folgen einer missglückten Kontoumstellung. Daueraufträge wurden nicht ausgeführt, Bargeldabhebungen waren zeitweise nicht möglich. Gemeinsam mit Freundin Elke will sie die Probleme bei der Bank klären und sich außerdem ein dringend benötigtes neues Smartphone zulegen. Wird es ihr gelingen, trotz knapper Kasse das Wunschmodell zu bekommen?

„Es wurde mir versprochen, dass mein Konto wieder freigeschaltet wird“

Das Konto wollte Dagmar in ein Pfändungsschutzkonto umwandeln lassen – jedoch sorgte das für Chaos. Denn Abbuchungen waren nicht möglich, teilweise konnte die Rentnerin sogar kein Bargeld abheben. „Es wurde mir versprochen, dass mein Konto wieder freigeschaltet wird. Doch daraus wurde nichts“, sagte sie bei „Hartz Rot Gold“.

Trotz der schwierigen finanziellen Situation will sich die 60-Jährige ein neues Handy zulegen. Die finanziellen Mittel sind jedoch begrenzt: Das Konto ist weiterhin gesperrt und die 60-Jährige hat nur noch 45 Euro in bar. „Das geht der Bank am Arsch vorbei!“, sagt Dagmar wütend.

Eigentlich kommt Dagmar mit ihrer Rente gut aus. Doch aufgrund der Kontosperrung kann sie Rechnungen nicht mehr bezahlen. „Ich könnte heulen!“, so die Protagonistin aus „Hartz Rot Gold“. Dagmar halt jedoch einen Plan B: Sie nimmt das Geld aus der Urlaubskasse – und zwar insgesamt 300 Euro. „Jetzt kann ich leichten Herzens auch mein Handy holen“, freut sich die 60-Jährige. Zumindest der Kauf des Handys ist damit erstmal gesichert – das Problem mit dem Konto bleibt jedoch weiterhin bestehen.

