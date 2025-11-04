Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    „Hartz Rot Gold“: Bürgergeld-Empfängerin Steffi verzweifelt am Jobcenter – „Kontostand ist auf null“

    gepostet am

    Steffi und Heiko bei "Hartz Rot Gold"
    RTLZWEI

    Steffi aus der Bürgergeld-Doku „Hartz Rot Gold“ legt sich mit dem Jobcenter an. Die 42-Jährige hat keine finanziellen Mittel mehr zur Verfügung – ihr Kontostand ist auf null. 

    In Bürgergeld-Dokus wie „Hartz und herzlich“, „Armes Deutschland“ oder auch „Hartz Rot Gold“ haben die Protagonisten oft Probleme mit den Behörden. Auch Steffi hat derzeit Ärger mit dem Jobcenter.

    Steffi aus Bremen kämpft mit dem Jobcenter. Der Verdacht: Sie und ihr Freund Heiko leben zusammen und sind damit eine Bedarfsgemeinschaft. In der neuen Folge von „Hartz Rot Gold“ wollen die beiden Klarheit schaffen. Doch bringt der Termin endlich Ruhe oder neuen Ärger?

    Stephan aus "Hartz Rot Gold"
    "Hartz Rot Gold": Stephan erscheint betrunken beim Jobcenter - daraufhin wird er für den…

    Seit rund zwei Jahren ist Steffi arbeitslos. Ihr Verlobter arbeitet als LKW-Fahrer und soll seine Einnahmen offenlegen. Der Verdacht des Jobcenters: Die beiden bilden eine Bedarfsgemeinschaft. Aus dem Grund hat das Jobcenter die Zahlungen eingestellt – ein Fiasko für die Bürgergeld-Empfängerin. Denn es stapeln sich zahlreiche Rechnungen und Mahnungen, welche die 42-Jährige derzeit nicht begleichen kann. Immerhin: Ihr Vermieter hat die Zahlungen derzeit ausgesetzt.

    „Wenn man nicht so viel Ärger mit dem Jobcenter hätte, könnte man nachts auch besser schlafen“, schildert Steffi in der neuen Folge von „Hartz Rot Gold“. „Da werde ich auf jeden Fall nochmal nachhaken müssen“, kündigt sie an. Auch ihr Verlobter habe ein Beschwerdebrief ans Jobcenter geschrieben.

    „Ich habe gar keine Luft, aktuell zu warten. Mein Kontostand ist auf null“

    Laut seinen Aussagen wohnt Heiko gar nicht bei Steffi – er habe lediglich ein kleines WG-Zimmer und besuche seine Partnerin oft. Steffi hat zudem einen gemeinnützigen Verein zur Hilfe geholt, welcher Sozialberatungen anbietet. Das Problem ist jedoch die Zeit: „Ich habe gar keine Luft, aktuell zu warten. Mein Kontostand ist auf null“, so die Bürgergeld-Empfängerin.

    „Ich habe so ein Problem bisher noch nie gehabt“, so Steffi. Die Bürgergeld-Empfängerin will nun versuchen, ein persönliches Gespräch mit dem Jobcenter zu führen. Von ihrem Verlobten kann sie auch keine Unterstützung erwarten, da bei ihm selbst das Geld knapp ist. Und so muss es die 42-Jährige allein aus der Misere schaffen.

    RTLZWEI zeigt „Hartz Rot Gold“ täglich um 17.05 Uhr.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023