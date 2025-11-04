„Hartz Rot Gold“: Bürgergeld-Empfängerin Steffi verzweifelt am Jobcenter – „Kontostand ist auf null“

Steffi aus der Bürgergeld-Doku „Hartz Rot Gold“ legt sich mit dem Jobcenter an. Die 42-Jährige hat keine finanziellen Mittel mehr zur Verfügung – ihr Kontostand ist auf null.

In Bürgergeld-Dokus wie „Hartz und herzlich“, „Armes Deutschland“ oder auch „Hartz Rot Gold“ haben die Protagonisten oft Probleme mit den Behörden. Auch Steffi hat derzeit Ärger mit dem Jobcenter.

Steffi aus Bremen kämpft mit dem Jobcenter. Der Verdacht: Sie und ihr Freund Heiko leben zusammen und sind damit eine Bedarfsgemeinschaft. In der neuen Folge von „Hartz Rot Gold“ wollen die beiden Klarheit schaffen. Doch bringt der Termin endlich Ruhe oder neuen Ärger?

Seit rund zwei Jahren ist Steffi arbeitslos. Ihr Verlobter arbeitet als LKW-Fahrer und soll seine Einnahmen offenlegen. Der Verdacht des Jobcenters: Die beiden bilden eine Bedarfsgemeinschaft. Aus dem Grund hat das Jobcenter die Zahlungen eingestellt – ein Fiasko für die Bürgergeld-Empfängerin. Denn es stapeln sich zahlreiche Rechnungen und Mahnungen, welche die 42-Jährige derzeit nicht begleichen kann. Immerhin: Ihr Vermieter hat die Zahlungen derzeit ausgesetzt.

„Wenn man nicht so viel Ärger mit dem Jobcenter hätte, könnte man nachts auch besser schlafen“, schildert Steffi in der neuen Folge von „Hartz Rot Gold“. „Da werde ich auf jeden Fall nochmal nachhaken müssen“, kündigt sie an. Auch ihr Verlobter habe ein Beschwerdebrief ans Jobcenter geschrieben.

„Ich habe gar keine Luft, aktuell zu warten. Mein Kontostand ist auf null“

Laut seinen Aussagen wohnt Heiko gar nicht bei Steffi – er habe lediglich ein kleines WG-Zimmer und besuche seine Partnerin oft. Steffi hat zudem einen gemeinnützigen Verein zur Hilfe geholt, welcher Sozialberatungen anbietet. Das Problem ist jedoch die Zeit: „Ich habe gar keine Luft, aktuell zu warten. Mein Kontostand ist auf null“, so die Bürgergeld-Empfängerin.

„Ich habe so ein Problem bisher noch nie gehabt“, so Steffi. Die Bürgergeld-Empfängerin will nun versuchen, ein persönliches Gespräch mit dem Jobcenter zu führen. Von ihrem Verlobten kann sie auch keine Unterstützung erwarten, da bei ihm selbst das Geld knapp ist. Und so muss es die 42-Jährige allein aus der Misere schaffen.

RTLZWEI zeigt „Hartz Rot Gold“ täglich um 17.05 Uhr.