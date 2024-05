Hartz Rot Gold: Bürgergeld-Empfänger Stephan freut sich auf die Obdachlosigkeit

Bürgergeld-Empfänger Stephan kann es kaum erwarten, keine Wohnung mehr zu haben. Der Bürgergeld-Empfänger wartet auf die Bestätigung des Jobcenters, dass er endlich kein Bürgergeld mehr bekommt und als obdachlos gilt.

Für Stephan steht in den neuen Folgen der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz Rot Gold“ ein großer Tag an: Er möchte Bremerhaven für immer den Rücken kehren. Die Stadt ist ihm zu gefährlich geworden. Der Umzug in seine neue Wahlheimat Bremen soll alles besser machen. Das Transportmittel seiner Wahl ist lediglich sein Lastenrad. Insgesamt wird er 50 Kilometer damit zurücklegen.

Stephan kann es kaum erwarten und freut sich über die Bestätigung des Jobcenters, dass er nun endlich kein Bürgergeld-Empfänger mehr ist, sondern offiziell als obdachlos gilt. Er wird in Zukunft keinen festen Wohnsitz mehr haben, doch das stört den Überlebenskünstler wenig. Schließlich tut es auch ein Zelt. Übersieht Stephan bei der ganzen Euphorie die Probleme, die draußen auf ihn und Socke warten?

Stephan freut sich auf die Obdachlosigkeit

Aktuell wohnt Stephan noch in einer 53 Quadratmeter großen Wohnung. Das soll sich nun ändern – denn der 42-Jährige will kein Bürgergeld mehr und lieber auf der Straße leben. Er gilt dann als „Person ohne festen Wohnsitz“. „Da freue ich mich drauf, wenn das auf meinem Personalausweis steht!“, sagt er bei „Hartz Rot Gold“ und kann seine Obdachlosigkeit kaum erwarten.

Was für die meisten wohl ungewöhnlich klingen mag – jedoch freut sich Stephan sehr, künftig im Zelt zu schlafen. „Ich freue mich draußen zu pennen, keine Nachbarn, einfach nur Ruhe“, erzählt der „Hartz Rot Gold“-Protagonist. Dass er von den Behörden keinerlei finanzielle Unterstützung mehr bekommt, stört ihn wenig: „Geld kriegt man irgendwie wieder zusammen. Ich sehe das entspannt und freue mich. Das ist so mein Urlaub, sage ich mal. Andere fliegen nach Mallorca oder so ein Scheiß und ich kündige alles und verkaufe alles und wohne ein paar Wochen oder Monate am Strand. Das ist schön.“ Gemeinsam mit seinem Hund Socke geht es bald an den Weserstrand und wird dort seine Lager aufschlagen.

