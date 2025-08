„Hartz Rot Gold“: „Bis 2028 krankgeschrieben“ – Stephan hat skurriles Arbeitsverbot vom Jobcenter

Stephan wird von einem Kamerateam für die RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz Rot Gold“ begleitet. Der Protagonist ist seit 10 Jahren arbeitslos und würde gerne wieder einem Job nachgehen. Jedoch hat der 43-Jährige ein Arbeitsverbot vom Jobcenter erhalten.

In der RTLZWEI-Sendung „Hartz Rot Gold“ werden Menschen begleitet, die in sozialen Brennpunkten leben und mit wenig Geld auskommen müssen. Stephan aus Bremen hat sogar eine Privatinsolvenz hinter sich.

Jobcenter erteilt Stephan ein Arbeitsverbot

Stephan ist guter Dinge, dass er nach der Beendigung seiner Privatinsolvenz bald wieder auf eigenen Beinen stehen kann – mit Arbeit und neuer Wohnung. Sein Jobvermittler hat jedoch schlechte Neuigkeiten: Laut eigener Aussage wurde er wegen seines anhaltenden Alkoholkonsums für den Bremer Arbeitsmarkt vom Jobcenter für vier Jahre gesperrt. Er war vorher mehrfach betrunken zu Behörden-Terminen erschienen. Das muss Stephan nun erst einmal klären.

„Die haben mich krankgeschrieben bis 2028“

„Die haben mich krankgeschrieben bis 2028. Die glauben mir nicht, dass ich meine Alkoholtherapie selber geschafft habe“, berichtet Stephan in der neuen Folge von „Hartz Rot Gold“. Nur wenn er eine Langzeittherapie mache, könne er laut dem Jobcenter wieder eine Arbeitsstelle antreten. Der 43-Jährige lehnt jedoch einen stationären Therapieaufenthalt entschieden ab. „Die haben einen Schuss ey…Das heißt jetzt: Beine hoch, andere Leute für mich arbeiten lassen“, scherzt der 43-Jährige.

Stephan hat Garten- und Landschaftsbauer gelernt. Jedoch ist er auch nicht abgeneigt, in einer anderen Branche zu arbeiten. Deshalb hat der 43-Jährige für das kommende Jahr einen Plan: Er will in ein anderes Bundland ziehen und dort sein Glück beim Jobcenter versuchen. „Ich möchte fast jede Arbeit auf der Welt mal kennenlernen“, so der Bürgergeld-Empfänger.

Besonders einen Job in der Natur würde ihm großen Spaß machen. „Ich habe einen großen Hang zu Natur und Tieren, da bin ich sehr offen“, so Stephan. Und weiter meint der 43-Jährige: „Arbeiten, da wo ich Bock drauf habe.“ Ob er in einem anderen Bundesland größeres Glück haben wird?

RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ immer dienstags um 20.15 Uhr.