„Hartz Rot Gold“: Balkonpflanzen von Lausi gehen ein – danach erleidet sie einen Schwächeanfall

Paddy und Lausi haben genug von Österreich! Das Punker-Paar aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz Rot Gold“ hat die Reise vorzeitig abgebrochen. Doch in Berlin haben die beiden mit den nächsten Hiobsbotschaften zu kämpfen: Nicht nur die Balkonpflanzen von Lausi sind eingegangen, sondern sie erleidet danach auch noch einen Schwächeanfall.

Die Punks aus Berlin sind nach einer knapp dreizehnstündigen Fahrt im Nachtzug zurück aus ihrem Kurzurlaub in Österreich. Die Bürgergeld-Empfänger kommen nicht mit leeren Händen: Sie haben für Gollum ein kleines Geburtstagsgeschenk im Gepäck. Paddy und Lausi sind froh, wieder zuhause zu sein – zumal sie sich von ihrem Urlaub mehr erhofft hatten.

„Wir sind total froh, wieder da zu sein“, sagt die 33-Jährige kurz nach ihrer Ankunft in Berlin. „Den Hunden merkt man das auch voll an. Die ziehen und wollen heim, weil sie wissen, dass sie dann wieder rennen und machen können, was sie wollen“, lässt sie weiter verlauten.

Das Punker-Paar musste die Reise vorzeitig abbrechen. Der Grund? Kumpel Ananas hatte sich in Graz nicht mehr um die Bürgergeld-Empfänger gekümmert. Die beiden sind froh, wieder in Berlin zu sein – nach Österreich wollen sie nicht so schnell wieder.

Lausi erleidet einen Schwächeanfall

Doch auch in Berlin läuft nicht alles rund: Die Balkonpflanzen von Lausi sind in der Zeit eingegangen. „War ja klar, dass die nicht überleben“, stellt die Sächsin fest. Und als wäre das nicht schon genug, erleidet sie kurz darauf einen Schwächeanfall. „Der ganze Stress der letzten Wochen und ich bin müde, kaum Schlaf die letzten Tage“, meint Lausi in der neuen Folge von „Hartz Rot Gold“.

Lausi ist mit den Nerven am Ende – sie will erstmal entspannen und zur nach der stressigen Zeit zur Ruhe kommen. Unterdessen kümmert sich ihr Partner um den Look des alkoholkranken Opas: „Der wäre ohne uns aufgeschmissen, der kommt alleine nicht mehr klar“, so Paddy. Das Bahnticket für die Rückreise mussten sie sich übrigens erschnorren.

RTLZWEI zeigt „Hartz Rot Gold“ immer dienstags um 20.15 Uhr.