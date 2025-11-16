„Hartz Rot Gold“: Arbeitslose Steffi bekommt kein Bürgergeld – dann verkauft sie ihr Haustier

Steffi aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz Rot Gold“ hat finanzielle Probleme. Die Bürgergeld-Empfängerin sieht keinen anderen Ausweg, ihr Haustier zu verkaufen – damit will sie die Miete begleichen.

In RTLZWEI-Sendungen wie „Hartz und herzlich“, „Armes Deutschland“ oder auch „Hartz Rot Gold“ haben die meisten Protagonisten große finanzielle Probleme. Davon ist auch Steffi aus „Hartz Rot Gold“ betroffen. Sie sieht keinen anderen Ausweg, ihr Haustier zu verkaufen.

Steffi hat große Probleme mit dem Jobcenter. Denn die Behörde hat ihren Antrag auf Bürgergeld abgelehnt – für die Protagonistin ist das ein Fiasko. Denn nun steht sie komplett ohne finanzielle Mittel da. Auch ihr Partner Heiko kann sie nicht unterstützen, denn auch seine finanziellen Mittel sind eng begrenzt.

Steffi will ihre Hündin verkaufen und damit die Miete begleichen

Steffi kann weder die Miete noch Rechnungen begleichen. Deshalb greift die Arbeitslose zu einer ungewöhnlichen Maßnahme und will ihr Haustier für 650 Euro verkaufen. „Ich bin momentan so verzweifelt. Ich komme beim Jobcenter nicht weiter und weiß nicht, was ich machen soll“, erzählt die 42-Jährige unter Tränen bei „Hartz Rot Gold“. Mit der Miete ist Steffi weit im Rückstand – mit dem Verkauf ihrer Hündin Emma will sie diese begleichen. Das sorgt jedoch auch für Zoff mit ihrem Partner Heiko.

Steffi erhält weder Bürgergeld noch die Miete vom Jobcenter. Der Grund? Die Behörde habe einen Tipp bekommen, dass Steffi und Heiko zusammenwohnen und somit eine Bedarfsgemeinschaft bilden. Dabei wohnt der 36-Jährige laut eigenen Angaben gar nicht bei seiner Partnerin. Da er jedoch nur ein kleines WG-Zimmer habe, ist er oft bei Steffi zu Besuch, wie das Portal „derwesten“ berichtet. Das Jobcenter glaubt dem Paar jedoch nicht – und deshalb wurde der Bürgergeld-Antrag abgelehnt.

Der Stress mit dem Jobcenter bereitet Steffi schlaflose Nächte. „Wenn man nicht so viel Ärger mit dem Jobcenter hätte, könnte man nachts auch besser schlafen“, hat sie bei „Hartz Rot Gold“ verlauten lassen. „Ich habe so ein Problem bisher noch nie gehabt“ gesteht sie. Die Protagonistin wollte nochmal persönlich beim Jobcenter vorsprechen – aber auch dieses Gespräch hat bisher nichts gebracht.

