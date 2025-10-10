„Hartes Deutschland“: Dirk spritzt sich Heroin – danach verlor er seine Nase

Schreckliches Schicksal in der RTLZWEI-Sendung „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“: Aufgrund des Drogenkonsums hat Dirk aus Kiel seine Nase verloren.

In der RTLZWEI-Sendung „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ werden Menschen begleitet, welche ganz unten angekommen sind und auf der Straße leben. Die meisten Protagonisten sind drogenabhängig – das hat teilweise fatale Konsequenzen. Der Sender zeigt am 25. Oktober 2025 eine alte Folge der Sozialdoku – darin geht es um das Schicksal von Dirk. Aufgrund des Drogenkonsums hat der 47-Jährige seine Nase verloren.

Der Stadtteil Kiel-Gaarden ist lediglich einen Kilometer von der Innenstadt entfernt, doch beide Viertel trennen Welten. Fast ein Jahr lang begleiteten Kamerateams den dortigen harten Alltag. Einer der dortigen Drogenkranken ist der 47-jährige Dirk. Er ist seit 30 Jahren abhängig von Alkohol, Heroin und Kokain.

Als Folge des Konsums von verunreinigtem Stoff verlor er seine Nase und lebt seitdem mit einer Kunststoffprothese, einer sogenannten Epithese im Gesicht. Zudem leidet er unter chronischem Asthma.

„Manche sagen, sie würden Drogen nehmen, weil sie irgendwelche Sachen verbergen wollen oder verarbeiten müssen. […] Ich habe das aber aus Spaß genommen und bin da reingerutscht und habe einfach alles unterschätzt. Und jetzt sitze ich hier“, sagt Dirk in „Hartes Deutschland“.

Der Krebs zerfrisst die Nase von Dirk

Dann erklärt der Obdachlose, weshalb er seine Nase verloren hat: „Höchstwahrscheinlich durch Dreck im Stoff, durch verschmutztes Heroin. Durch das Mittel, das mit in den Stoff gegeben wird, um die Droge zu verschneiden. Ich habe dadurch Krebs bekommen und auch die Nase ist ab.“ Der Krebs habe schließlich seine Nase zerfressen.

„Wenn es dir richtig dreckig geht, ist dir alles sch…egal“

Die meisten Tage verbringe er im Rausch. Oder er liest Fantasy-Romane und trinkt dazu einen Weincocktail. Um seine Drogensucht zu finanzieren, wurde Dirk kriminell und hat eine Spielhalle überfallen. „Wenn es dir richtig dreckig geht, ist dir alles sch…egal“, resümiert Dirk.

Dennoch macht er sich Gedanken um seine Zukunft: „Es muss alles mal ein Ende haben. Das Leben hat doch noch was zu bieten.“ Einige Tage später diagnostizieren die Ärzte jedoch einen gutartigen Tumor – Dirk muss operiert werden. Ein Warnschuss für den Drogenabhängigen – ob er den Ausstieg endgültig schaffen wird?

Die Folge von „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ zeigt RTLZWEI am 25. Oktober 2025 um 22.15 Uhr.

HINWEIS DER REDAKTION | Die Sucht & Drogen Hotline ist unter der Telefonnummer 01806 313031 zu erreichen. Sie bietet telefonische Beratung, Hilfe und Informationen durch erfahrene Fachleute aus der Drogen- und Suchthilfe. An die Sucht & Drogen Hotline können sich sowohl Menschen mit Suchtproblemen als auch deren Angehörige, Freunde oder Kollegen wenden. Das Angebot ist kostenpflichtig: 0,20 € pro Anruf aus dem deutschen Festnetz und aus dem Mobilfunknetz. Hilfe findest du auch bei den Suchtberatungsstellen bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.