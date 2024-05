„Hab’s nur gut gemeint“: „Wer wird Millionär?“-Kandidatin stinksauer wegen Günther Jauch!

Günther Jauch und „Wer wird Millionär?“ gehören einfach zusammen – seit der ersten Folge präsentiert der Quizmaster die Sendung. Bei einer Kandidatin könnte es sich der Showmaster jedoch etwas verscherzt haben.

Wenn man 15 Fragen bei „Wer wird Millionär?“ richtig beantwortet, kann man in der beliebten RTL-Show eine stolze Gewinnsumme von einer Million absahnen. Knifflige Fragen können aber auch schon am Anfang vorkommen – so auch bei Kandidatin Patricia Grubmiller.

Ihre 1.000-Euro-Frage lautete: „Laut Statistischem Bundesamt wurden 2016 und 2020 an welchem Datum auffällig weniger Kinder geboren als im Schnitt?“ Die möglichen Antworten waren: A: 29. Februar, B: 29. April, C: 29. Juni und D: 29. August. Die Kandidatin hat sofort eine Tendenz und will den 29. Februar nehmen. Diese Antwort wäre eigentlich die richtige. Wäre dann nicht Günther Jauch, denn dieser hat die Kandidatin plötzlich total verunsichert.

„Warum?“, will der Moderator von Patricia Grubmiller wissen. „Der findet nur alle vier Jahre statt“, erklärt die Kandidatin und kommt ins Wanken. „Aber ich les’ mir die Frage noch mal durch“, meint sie danach. Günther Jauch hakt dann noch weiter nach – und jeder weiß: Wenn der Moderator so nachfragt, könnte das ein Indiz dafür sein, dass die Antwort falsch ist.

Patricia Grubmiller zieht einen Joker – den hätte sie eigentlich gar nicht gebraucht

„Wir reden ja von dem Tag“, versucht Günther Jauch zu erklären. „Im Prinzip müssten ja an jedem Tag des Jahres gleich viele Kinder geboren werden“, so der Moderator. Worauf der Showmaster hinaus will, ist der Kandidatin nicht klar. Nach der Verunsicherung zieht Patricia Grubmiller den Publikumsjoker. Das Publikum stimmt zu 81 Prozent für den 29. Februar – das war auch von Anfang an die Tendenz der Kandidatin.

Einen Joker, den die Kandidatin eigentlich gar nicht gebraucht hätte. „Na, ich hab’ ja ‘29. Februar’ gesagt!“, platzt es aus ihr heraus. Günther Jauch sagt darauf: „Ja, aber ich hab’ ja nichts dagegen gesagt.“ Damit mag er recht haben – dennoch war die Kandidatin aufgrund seiner etwas irritierenden Fragen verunsichert und zog den Joker zur Rate.

Zur Erklärung: Die Kandidatin wollte den 29. Februar nehmen, da an dem Tag generell weniger Kinder auf die Welt kommen, da es den Tag nur alle vier Jahre gibt. Günther Jauch hat die Frage aus einem anderen Gesichtspunkt gesehen und genau das wollte der Quizmaster erklären.

Eine Hebamme meldet sich zu Wort

Eine Hebamme im Studio klärt auf: „Sofern werdende Eltern die Möglichkeit haben, wann ihr Kind zur Welt kommen könnte, dass sie dann nicht den 29. Februar für einen geplanten Kaiserschnitt oder so nehmen würden, sondern den 1. März.“ Einfach aus dem Grund, da sie das ihren Kindern nicht zumuten wollen.

Günther Jauch: „Ich hab’s nur gut gemeint“

Günther Jauch merkt, dass seine Kandidatin sehr enttäuscht ist. „Ich wollte sie im Grunde nur von einem in gewisser Weise falschen Gedanken, der zu kurz gegangen wäre, aber zufällig vielleicht zur richtigen Lösung geführt hätte, abhalten“, versucht er, sich zu erklären und ergänzt: „Ich hab’s nur gut gemeint.“ Am Ende kann sich Patricia Grubmiller trotzdem freuen und geht mit 32.000 Euro nach Hause.