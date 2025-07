GZSZ-Star Jan Kittmann rasiert sich für Hodenkrebs-Story die Haare ab

Schock-Diagnose bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“: Tobias hat Hodenkrebs. Für Jan Kittmann eine besondere Herausforderung: Für die Rolle rasierte sich der Schauspieler sogar seine Haare ab.

Eine Szene berührte ihn besonders: der Moment, als Tobias sich von seinen Haaren in der Folge 8.329 am 6. August bei RTL trennen muss. Der Schauspieler wurde ein halbes Jahr vor dem Dreh gefragt, ob er sich für die Story die Haare abrasieren würde.

„Das waren eher tausend erste Gedanken, die mir durch den Kopf sausten. Aber es stand nicht einfach so im Drehbuch, sondern ich wurde ein halbes Jahr im Voraus gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mir für die Dreharbeiten zur Chemotherapie die Haare zu rasieren. Mir war klar, welches Bild erzählt werden soll, und ich dachte auf der einen Seite: „Wow!“, und gleichzeitig auch: „Oh nein, nicht meine Haare!“ Die finale Entscheidung habe ich mir nicht leicht gemacht. Ich mochte die Länge meiner Haare sehr. Von Produktionsseite wurde ich auch nicht gedrängt, diesen Schritt zu gehen. Letztlich konnte ich mir allerdings nicht mehr vorstellen, die Geschichte ohne den Verlust der Haare zu spielen, da ich weiß, dass so viele Menschen im Zuge einer Chemotherapie nicht die Wahl haben. Ich glaube an die Kraft von Solidarität – und das war meine Chance, mich mit Betroffenen zu solidarisieren“, sagt Jan Kittmann im Interview mit RTL.

„Meine Tochter hatte am meisten damit zu kämpfen“

Während der Szene mit Emily, gespielt von Anne Menden, sei es still am Set gewesen: „Sobald die Maschine durch die Haare fährt, gibt es kein Zurück mehr. Es war Montagfrüh, alle waren hellwach.“ Privat reagierten viele überrascht auf seinen neuen Look. „Ich habe nur die Menschen aus meinem engsten Freundeskreis vorgewarnt, die ich wirklich regelmäßig sehe. Meine Tochter hatte am meisten damit zu kämpfen.“

Und weiter verrät der GZSZ-Star: „Ansonsten hatte ich auch viel Spaß mit den Reaktionen der anderen. Die meisten haben mich nicht mehr erkannt. Das führte zu sehr amüsanten Momenten, wenn die Erkenntnis einsetzte und die Leute sich richtig erschreckten, wer der fremde, neue Kollege dort ist. Einigen passierte das sogar wiederholt, bis sie sich an meinen neuen Look gewöhnt hatten – inklusive mir selbst. Manchmal, wenn ich die Studiomonitore sehen konnte, habe ich mich gefragt, auf wen da gerade die Kamera eingerichtet ist – bis ich geschnallt habe, dass ich es ja selbst bin“, sagt Jan Kittmann in einem Interview mit RTL.

Jan Kittmann liegt das Thema auch privat am Herzen: „Die Heilungschancen bei Hodenkrebs sind hoch, wenn er rechtzeitig erkannt wird. Ich wünsche allen Betroffenen ganz viel Kraft. Wir kooperieren mit der Deutschen Krebshilfe, denn Früherkennung rettet Leben.“

RTL zeigt GZSZ täglich um 19.40 Uhr. Die Folgen sind vorab bei RTL+ abrufbar.