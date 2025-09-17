Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Soaps

    GZSZ: Jo Gerner erwacht aus dem Koma

    gepostet am

    Jo Gerner und Matilda bei GZSZ
    RTL / Rolf Baumgartner

    Monatelang lag Jo Gerner bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ im Koma – jetzt macht er endlich die Augen auf! Urgestein Wolfgang Bahro feiert damit sein Comeback in der RTL-Daily.

    Für die Dreharbeiten zum RTL-Krimi „Haveltod – Ein Potsdam-Krimi“ hat Wolfgang Bahro eine Auszeit bei GZSZ genommen. Die Rückkehr ans GZSZ-Set fühlte sich für den Schauspieler wie ein Heimspiel an. „Es ist wie nach Hause kommen“, erklärte der Darsteller in einem Interview mit RTL.

    Nachdem er aus dem Koma aufwacht, droht direkt das nächste Chaos: Die Familie ist zerstritten und die Kinder uneins. Während einige ihn zur Genesung nach Amerika schicken wollen, ist Tochter Vanessa dagegen: „Auf gar keinen Fall, der bleibt hier! Und zwar in seinem Zuhause. Ich kümmere mich um ihn.“ Dabei will sie auf Heilsteine und Esoterik setzen.

    Jo Gerner fällt bei GZSZ ins Koma
    GZSZ: Crash, Serientod und Jo Gerner fällt ins Koma!

    „Gerner ist entsetzt, was in seiner Abwesenheit alles passiert ist“

    Harmonie? Fehlanzeige! „Gerner ist entsetzt, was in seiner Abwesenheit alles passiert ist“, erklärt Wolfgang Bahro. Denn die Kinder haben Intrigen gesponnen und führen Machtkämpfe. Die Stimmung in der Familie von Jo Gerner bleibt extrem angespannt. Auch seine langjährige Verbündete Katrin (Ulrike Frank) verbirgt etwas vor ihm. Für Jo Gerner beginnt damit ein schwieriger Kampf, wieder die Kontrolle über seine Familie zu haben.

    Zwar kann Jo Gerner tatsächlich einige Konflikte lösen – jedoch schafft er gleichzeitig auch wieder neue. Und das sorgt erneut für Zündstoff innerhalb der Familie. „Die Fans können sich auf viele neue Spannungen freuen“, sagt Wolfgang Bahro über seine Rolle. Der Schauspieler dürfte sich vor allem auch über die Rückkehr von Anne Brendler als Vanessa freuen. Seine Serientochter bringt vor allem einen esoterischer Touch mit.

    In den vergangenen Monaten konzentrierte sich Wolfgang Bahro auf andere Projekte. Doch Jo Gerner bleibt für den Schauspieler eine besondere Rolle, welche er bereits seit stolzen 30 Jahren verkörpert. Nun ist er zurück und will den Kiez ordentlich aufmischen.

    RTL zeigt die GZSZ-Folge mit Jo Gerner am 23. September 2025 um 19.40 Uhr. Die Folge ist bereits bei RTL+ verfügbar.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023