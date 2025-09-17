GZSZ: Jo Gerner erwacht aus dem Koma

Monatelang lag Jo Gerner bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ im Koma – jetzt macht er endlich die Augen auf! Urgestein Wolfgang Bahro feiert damit sein Comeback in der RTL-Daily.

Für die Dreharbeiten zum RTL-Krimi „Haveltod – Ein Potsdam-Krimi“ hat Wolfgang Bahro eine Auszeit bei GZSZ genommen. Die Rückkehr ans GZSZ-Set fühlte sich für den Schauspieler wie ein Heimspiel an. „Es ist wie nach Hause kommen“, erklärte der Darsteller in einem Interview mit RTL.

Nachdem er aus dem Koma aufwacht, droht direkt das nächste Chaos: Die Familie ist zerstritten und die Kinder uneins. Während einige ihn zur Genesung nach Amerika schicken wollen, ist Tochter Vanessa dagegen: „Auf gar keinen Fall, der bleibt hier! Und zwar in seinem Zuhause. Ich kümmere mich um ihn.“ Dabei will sie auf Heilsteine und Esoterik setzen.

„Gerner ist entsetzt, was in seiner Abwesenheit alles passiert ist“

Harmonie? Fehlanzeige! „Gerner ist entsetzt, was in seiner Abwesenheit alles passiert ist“, erklärt Wolfgang Bahro. Denn die Kinder haben Intrigen gesponnen und führen Machtkämpfe. Die Stimmung in der Familie von Jo Gerner bleibt extrem angespannt. Auch seine langjährige Verbündete Katrin (Ulrike Frank) verbirgt etwas vor ihm. Für Jo Gerner beginnt damit ein schwieriger Kampf, wieder die Kontrolle über seine Familie zu haben.

Zwar kann Jo Gerner tatsächlich einige Konflikte lösen – jedoch schafft er gleichzeitig auch wieder neue. Und das sorgt erneut für Zündstoff innerhalb der Familie. „Die Fans können sich auf viele neue Spannungen freuen“, sagt Wolfgang Bahro über seine Rolle. Der Schauspieler dürfte sich vor allem auch über die Rückkehr von Anne Brendler als Vanessa freuen. Seine Serientochter bringt vor allem einen esoterischer Touch mit.

In den vergangenen Monaten konzentrierte sich Wolfgang Bahro auf andere Projekte. Doch Jo Gerner bleibt für den Schauspieler eine besondere Rolle, welche er bereits seit stolzen 30 Jahren verkörpert. Nun ist er zurück und will den Kiez ordentlich aufmischen.

RTL zeigt die GZSZ-Folge mit Jo Gerner am 23. September 2025 um 19.40 Uhr. Die Folge ist bereits bei RTL+ verfügbar.