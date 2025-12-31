Connect with us

    GZSZ: Das Jahr 2026 wird explosiv – Drama, Schicksalsschläge und ein Mordfall!

    GZSZ im Jahr 2026
    Die letzte neue Folge von GZSZ lief am Dienstag bei RTL in diesem Jahr. Erst 2026 geht es mit der Serie weiter – und dann geht es explosiv zu! Denn in der täglichen Daily kommt es laut den Machern zu einem Mordfall, welcher alle schockiert. 

    Zuletzt wurde es bei GZSZ dramatisch. Und so geht es auch im kommenden Jahr weiter! Die Macher sprechen von einem schockierenden Mordfall – jedoch ist nicht ersichtlich, was es damit auf sich hat.

    Bei der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ gibt es auch 2026 kein Durchatmen: Alte Liebe rostet nicht, bekannte Feindschaften eskalieren, große Gefühle geraten außer Kontrolle und ein mysteriöser Todesfall stellt den Kiez auf den Kopf. Entscheidungen mit fatalen Folgen und gefährliche Wahrheiten sorgen zusätzlich für reichlich Gesprächsstoff.

    Matthias Mangiapane
    Zwei heftige Schicksalsschläge: Drama bei Reality-Star Matthias Mangiapane

    Laura ist wie vom Erdboden verschluckt

    Mit Lauras (Chryssanthi Kavazi) Rückkehr gerät das fragile Gefüge zwischen Zoe (Lara Dandelion Seibert), John (Felix von Jascheroff) und der kleinen Clara ins Wanken. Uralter Hass bricht erneut auf – bis Laura plötzlich wie vom Erdboden verschluckt ist. Und auch bei den Gerners spitzt sich die Lage zu: Jo (Wolfgang Bahro) kämpft darum, seine Familie zu versöhnen, doch ein unerwarteter Vorfall stürzt alles ins Chaos. Dann steht Yvonne (Gisa Zach) vor seiner Tür.

    Die Wahrheit droht eine Ehe zu zerstören

    Bei Erik (Patrick Heinrich), Toni (Olivia Marei) und Matilda (Anna-Katharina Fecher) droht die Wahrheit eine Ehe zu zerstören – Erik überschreitet gefährliche Grenzen. Wie geht das weiter und aus? Emily (Anne Menden) muss sich der Vertrauensfrage stellen und trifft eine Entscheidung, die sie zu einer Seite ihrer selbst führt, die wir lange nicht gesehen haben. Und Lilly (Iris Mareike Steen) überrascht nach einem Totalabsturz mit einem Neuanfang.

    Mordfall hält den GZSZ-Kiez in Atem

    Doch es passieren auch unheimliche Dinge: Ein rätselhafter Todesfall hält den Berliner GZSZ-Kiez in Atem. Wer ist der Mörder oder die Mörderin? Dieses Rätsel wird 2026 für Gänsehaut sorgen – die Lösung überrascht!

    RTL zeigt GZSZ täglich um 19.40 Uhr.

