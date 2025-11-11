Connect with us

    GZSZ-Abschied: Dieser Charakter verlässt die Serie

    GZSZ-Logo
    RTL

    Eigentlich wollte sich Robin bei GZSZ auf die Spuren seines Vaters machen. Dann kommt es jedoch zu einer Geiselnahme – und zu einem Ausstieg aus der RTL-Serie.

    Bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ wird es in den nächsten Tagen dramatisch. Robin (Fabian Hanis) begibt sich auf die Spuren seines Vaters – jedoch hat er seine unkontrollierten Emotionen nicht im Griff.

    Fabian Hanis steigt bei GZSZ aus

    Im Townhouse nimmt er Geiseln und setzt mit dieser Aktion alles aufs Spiel, wie RTL.de verrät. Nach dieser Aktion kann Robin nicht mehr im Kiez auftauchen. Denn schließlich habe er damit eine Straftat begangen. Und das bedeutet auch: Schauspieler Fabian Hanis wird bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ aussteigen.

    Steffen Henssler und Reiner Calmund
    Reiner Calmund verlässt "Grill den Henssler" nach 18 Jahren - so emotional wird der Abschied

    „Ich hatte das Gefühl, es ging super schnell vorbei“

    „Ich hatte eine sehr intensive Zeit. Ich hatte das Gefühl, es ging super schnell vorbei, weil irgendwie ist es so, als hätte ich gerade erst angefangen“, sagt Fabian Hans über seine GZSZ-Zeit in einem Interview mit RTL.

    Fabian Hanis ist erst vor einigen Monaten bei GZSZ eingestiegen. Der Weg zu der Rolle verlief klassisch: Über ein E-Casting, bei dem er zunächst auf sich aufmerksam machte, folgten eine engere Auswahl und schließlich die Besetzung.

    GZSZ-Star Fabian Hanis

    RTL / Benjamin Kampehl

    „Bei großen Rollen läuft das meist über ein E-Casting, danach ein Live-Casting und oft noch ein Konstellations-Casting, um zu sehen, ob die Schauspielenden zusammenpassen. Ich wurde zuerst über meine Agentin zeitlich angefragt und gebeten, ein E-Casting aufzunehmen. Danach hörte ich erstmal nichts – das ist normal nach einem E-Casting. Ich dachte schon, das war’s, aber dann erfuhr ich, dass ich mit zwei anderen in der engeren Auswahl bin. Die Produktion entscheidet nun, ob ein Live-Casting nötig ist oder direkt besetzt wird. Ein paar Tage später schrieb meine Agentin: ‚Du bist besetzt‘, sagte Fabian Hanis damals bei RTL.

    Am GZSZ-Set zu stehen, sei eine besondere Herausforderung: „Bei GZSZ werden an einem Tag achtzehn Szenen gedreht, das sind etwa fünfundzwanzig Minuten Sendematerial: eine ganze Folge. Beim klassischen Film oder Fernsehen sind es zwei bis neun Minuten pro Tag – das Pensum hier ist also immens. Ich hatte Respekt, dass mich das überrollen könnte. Andererseits wollte ich die Herausforderung einer täglichen Serie kennenlernen. Und ganz ehrlich: Es ist schon etwas Besonderes, Teil von Deutschlands erfolgreichster täglicher Serie zu sein. Ich kann hier sehr viel lernen und spielen!“

    Die GZSZ-Folge zeigt RTL am 17. November 2025 um 19.40 Uhr und kann schon bei jetzt RTL+ gestreamt werden. 

