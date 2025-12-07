Günther Jauch erklärt: Darum ging Thomas Gottschalk mitten in der Show

An diesem Samstag endete eine TV-Ära. Thomas Gottschalk hat sich bei „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ von der Showbühne verabschiedet. Die Zuschauer waren überrascht: Der Entertainer verabschiedete sich mitten in der Show und blieb nicht bis zum Ende. Günther Jauch hat jetzt die Gründe verraten.

Es war nach der Bekanntgabe seiner Krebs-Diagnose der ausdrückliche Wunsch von Thomas Gottschalk, noch einmal mit Günther Jauch und Barbara Schöneberger auf der TV-Bühne zu stehen.

„Es war ein ganz besonderer Abend, auf den wir uns wieder nicht vorbereiten konnten. Es sind wieder Dinge passiert, die wir vorher nicht wussten. Es war natürlich unser großer Abend für Thomas und er hat sich großartig präsentiert. Es war ein würdiger Abschied, da ist ein ganz Großer gegangen“, fasst Günther Jauch den Abend im Interview mit RTL zusammen.

„Wir wollten uns nicht im Mitternachts-Ghetto von ihm verabschieden“

„Denn sie wissen nicht, was passiert!“ ging bis kurz vor 1 Uhr bei RTL. Doch Thomas Gottschalk hat sich nach einem Gespräch mit Günther Jauch schon gegen 22 Uhr von der großen Bühne verabschiedet. Das kam für die meisten Zuschauer überraschend. Nun hat Günther Jauch den Grund für den vorzeitigen Abgang verraten: „Wir wollten uns nicht im Mitternachts-Ghetto von ihm verabschieden, sondern so wie Thomas auch war, in dem Moment, wo die meisten Leute ihm zuschauen und genau zu der Zeit sollte es auch sein“, erklärt er.

Barbara Schöneberger fügt im RTL-Interview hinzu: „Er hat ja auch im Interview selbst gesagt, dass es gegen Abend für ihn immer schwieriger wird und dann war es für ihn auch der perfekte Moment, der ja auch so mit ihm abgesprochen war.“

In dem Gespräch mit Günther Jauch sprach Thomas Gottschalk offen über seine Krebs-Diagnose. Danach gab es noch ein Ständchen von Mike Krüger, bevor Thomas Gottschalk die große Showbühne verlassen hat. Seine letzten Worte lauteten: „Ohne euch wäre das Ganze nicht möglich gewesen […] Der Beifall des Publikums ist immer das wichtigste, was einem Entertainer passieren kann. Danke an alle.“