„Goodbye Deutschland“: Böse Geister bei den Robens – Schamane Leon soll neues Eigenheim von innen reinigen

Kult-Auswanderer Andreas und Caro Robens haben sich auf Mallorca für ein neues Eigenheim entschieden. Der Auswanderer-Traum hat jedoch einen Haken: In dem Anwesen treiben sich böse Geister umher. Nun soll ein Schamane die letzte Rettung sein und das Anwesen von innen reinigen.

Die Robens kaufen in der neuen Folge von „Goodbye Deutschland“ auf Mallorca ein Haus. Und was für eins! Denn das Anwesen hat nicht nur einen riesigen Garten, sondern auch ein Pool. Eigentlich könnten die Auswanderer kaum glücklicher sein. Neben dem finanziellen Risiko hat Andreas vor allem eine Sorge – er muss mit Caro und vor allem all ihren Klamotten umziehen. Und es tun sich weitere Probleme auf: In dem Anwesen treiben sich böse Geister umher.

Schamane Leon soll Geister bei den Robens vertreiben

Andreas und Caro Robens haben Angst, dass der Haussegen schief hängen könnte. Denn in dem Haus soll sich zuvor ein böser Ehestreit abgespielt haben. „Also ja, es gibt schon schlechte Energien von bösen Menschen, die sich irgendwo aufgehalten haben“, erzählt das Paar laut RTL. Zudem sollen die Vormieter in dem Haus ihre Hunde gequält haben. Seitdem treiben sich böse Geister in dem Haus umher – und diese soll nun ein Schamane vertreiben und die Villa von innen reinigen.

Schamane Leon Shankara vertrieb bereits einen Geist aus ihrem Fitnessstudio im Jahr 2022, welchen Andreas und Caro Robens auf einer Überwachungskamera gesehen haben wollen. Nach dem Betreten der Villa berichtet der Schamane von seinem Empfinden: „Mir kam das Gefühl von Einsamkeit, dass scheinbar jemand hier wirklich ganz stark so dieses Einsamkeit-Getrenntsein-Gefühl hatte.“

Bei Schamane Leon schnürt sich alles zu, denn die Schwere sei enorm riesig. Eine große Kraft scheint in den Wohnräumen ihr Unwesen zu treiben. „Es sollte jemand hier einziehen und als es fertig war, ist er mit dem Motorrad gefahren und verunglückt“, sagt Andreas Robens.

Auch die Aura von Andreas und Caro Robens wird gereinigt

Nicht nur das Innere des Anwesens wird gereinigt, sondern auch die Aura von Andreas und Caro Robens. Nachdem der Schamane den bösen Geist vertrieben hat, zeigt sich das Auswanderer-Paar extrem glücklich: „Ich finde es einfach gut zu wissen, dass jetzt jeder da ist, wo er hingehört. Wir sind in unserem Haus, der Mieter ist nicht mehr da und die Hunde mit der Energie sind auch da, wo sie hingehört.“ Nun können sich ihr Leben in dem Anwesen in vollen Zügen genießen – und das ganz ohne Geister.