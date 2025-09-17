„Golden Room“: Dieter Bohlen verrät Neuheit bei DSDS

Die Dreharbeiten zur neuen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ haben begonnen. Neben Dieter Bohlen sitzen Ballermann-Queen Isi Glück sowie Rapper Bushido in der Jury. Der Poptitan hat jetzt eine Neuheit verraten.

Im Frühjahr 2026 zeigt RTL die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Die Dreharbeiten haben in dieser Woche in Köln begonnen. In einem Interview hat Dieter Bohlen jetzt eine Neuheit verraten.

Das hat es mit dem „Golden Room“ bei DSDS auf sich

In der kommenden Staffel gibt es einen sogenannten „Golden Room“. „Der Raum ist nicht golden, aber da finden letztendlich die großen Entscheidungen statt“, sagt Dieter Bohlen gegenüber RTL.

Der Chef-Juror erklärt auch, dass die Neuerung auf Erfahrungen aus der Vergangenheit beruht: „Irgendwann, als die Castings vorbei waren, sind dann alle Leute im Recall aufgetaucht und jetzt ist es so, dass wir immer am Ende der Sendung ein paar Leute haben, die definitiv schon weiter sind und am Ende des Abends lassen wir es noch mal Revue passieren, wer von denen denn jetzt richtig stark war.“

Es könnte durchaus sein, dass die Kandidaten also nochmal vor der Jury singen müssen. Dort checken Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido genau, ob sie das Zeug für den Recall haben. „Damit gibt es eine ehrliche und richtige Entscheidung“, so Dieter Bohlen.

Isi Glück hat kürzlich im exklusiven Interview mit KUKKSI verraten, worauf es ihr bei den Kandidatinnen und Kandidaten ankommt: „Ganz abgesehen vom gesanglichen Part finde ich es wichtig, wenn jemand den Raum betritt, dass man sich fragt, wer ist diese Person und ob man sie kennenlernen will oder einen Star-Appeal hat, was man nicht lernen oder trainieren kann, sondern was ein Mensch an sich hat. Das ist für mich wichtig – eine gewisse Ausstrahlung und dass man sich vorstellen kann, dass diese Person eine Bühne ausfüllt und das Publikum erreicht.“