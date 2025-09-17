Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    „Golden Room“: Dieter Bohlen verrät Neuheit bei DSDS

    gepostet am

    DSDS-Jury 2026
    RTL

    Die Dreharbeiten zur neuen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ haben begonnen. Neben Dieter Bohlen sitzen Ballermann-Queen Isi Glück sowie Rapper Bushido in der Jury. Der Poptitan hat jetzt eine Neuheit verraten.

    Im Frühjahr 2026 zeigt RTL die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Die Dreharbeiten haben in dieser Woche in Köln begonnen. In einem Interview hat Dieter Bohlen jetzt eine Neuheit verraten.

    Das hat es mit dem „Golden Room“ bei DSDS auf sich

    In der kommenden Staffel gibt es einen sogenannten „Golden Room“. „Der Raum ist nicht golden, aber da finden letztendlich die großen Entscheidungen statt“, sagt Dieter Bohlen gegenüber RTL.

    Das DSDS-Logo
    Dieter Bohlen mit Rapper & Malle-Star: Das ist die neue DSDS-Jury!

    Der Chef-Juror erklärt auch, dass die Neuerung auf Erfahrungen aus der Vergangenheit beruht: „Irgendwann, als die Castings vorbei waren, sind dann alle Leute im Recall aufgetaucht und jetzt ist es so, dass wir immer am Ende der Sendung ein paar Leute haben, die definitiv schon weiter sind und am Ende des Abends lassen wir es noch mal Revue passieren, wer von denen denn jetzt richtig stark war.“

    Es könnte durchaus sein, dass die Kandidaten also nochmal vor der Jury singen müssen. Dort checken Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido genau, ob sie das Zeug für den Recall haben. „Damit gibt es eine ehrliche und richtige Entscheidung“, so Dieter Bohlen.

    Isi Glück hat kürzlich im exklusiven Interview mit KUKKSI verraten, worauf es ihr bei den Kandidatinnen und Kandidaten ankommt: „Ganz abgesehen vom gesanglichen Part finde ich es wichtig, wenn jemand den Raum betritt, dass man sich fragt, wer ist diese Person und ob man sie kennenlernen will oder einen Star-Appeal hat, was man nicht lernen oder trainieren kann, sondern was ein Mensch an sich hat. Das ist für mich wichtig – eine gewisse Ausstrahlung und dass man sich vorstellen kann, dass diese Person eine Bühne ausfüllt und das Publikum erreicht.“

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023